唐文龍自認有型但唔靚仔　試過因此失落角色：眼淚喺後面流出嚟

藝人陳敏之（Sharon）經營的YouTube頻道今個禮拜繼續邀來唐文龍（Michael）作嘉賓。繼早前唐文龍分享感情事，自爆正與女友蜜運中時，近來又分享於娛圈打滾多年辛酸史。



唐文龍自認有型但唔靚仔。（影片截圖）

身材健碩、有型又有男人味的唐文龍早年在無綫（TVB）經常獲邀飾演大隻陽光角色。問到是否特意以此作賣點，唐文龍否認之餘，又指外人不理解箇中辛酸：「其實好慘我成日覺得......唔知我哋東方人係咪有種理解就係，身材健碩啲嘅、大隻啲嘅，就係一種型㗎啦！（但係）冇智慧嘅、傻傻更更嘅，我成日覺得事實並非如此。」

唐文龍透露當年因叛逆和傲骨氣質獲邀飾演《十月初五的月光》「金勝」。（劇照）

唐文龍又自認不靚仔，他笑言：「我又唔係靚仔、又唔係醜啦！我講呢句說話一定畀網友鬧死......我係有型！」惹來陳敏之大笑。唐文龍續笑指：「但有型係舊底嘅定義嚟講呢，其實係瀨嘢嘅。因為你唔靚仔先有型咋嘛，因此我出道嗰陣係興靚仔㗎嘛！呢個對我嚟講係好致命傷嚟。」他憶述以往試鏡時多次被指外貌不夠青靚白凈而失去演出機會，他說道：「佢哋話：『文龍，我哋要搵個Sweet啲、甜啲嘅。你呢，太有型。』我終於明白心下一沉係咩意思，嗰滴眼淚喺後面流出嚟。」

唐文龍自認唔靚仔：

另外，唐文龍重提當年因不滿公司待遇差而北上發展。他坦言初到內地發展並不順利，首部內地拍攝的電視劇《我心依然》等了足足5年才播出，他承認當年工作量也不理想，更歎氣道：「際遇啦！」但他從未後悔：「男人行出嚟就冇後悔嘅。」如今他亦有經營居酒屋，在疫情下經營困難，要靠銀行借貸經營下去，但幸好有早期盈利撐住，「而家差唔多平手啦！」

唐文龍身材健碩，但早年因此被定型，經常接拍大隻陽光男角色。

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