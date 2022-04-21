金宵大廈2 | 盤點11位追韓星女藝人　大S閃嫁韓流始祖具俊曄最癲

湯洛雯（飾黎倩儀）於無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》中迷戀韓國OPPA郭子豪（飾Kim金碩訓）。現實中，許多女星均是韓流追星族，特意飛到韓國一睹偶像真人風采。原來除了資深韓迷Do姐鄭裕玲外，天后鄭秀文、汪明荃均被韓國小鮮肉魅力迷倒。



1. Do姐（鄭裕玲）

Do姐出名是超級韓迷，對韓星、韓劇和K-pop均有研究，更不時在電台節目《口水多過浪花》分享追星趣事。近年Do姐的最新心水偶像是人氣男團防彈少年團（BTS），2019年她專程遠赴英國溫布萊球場（Wembley Stadium）觀賞BTS《’LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’》世界巡迴演唱會；她又曾邀請韓劇《我的ID是江南美人》男主角車銀優上節目，大讚對方超完美。

2. 鄭秀文（Sammi）

天后Sammi曾於2019年受訪表示，若開拍愛情小品最想同韓國小鮮肉合作，她又透露最鍾意高大、單眼皮、有肌肉的韓仔，不時會上網睇韓國靚仔當生活調劑。早於2018年，她便邀請了韓國當紅男團GOT7的香港成員王嘉爾（Jackson Wang）客串MV《Creo En Mi》，令歌迷大感驚喜。

Sammi最鍾意高大、單眼皮、有肌肉的韓仔。(鄭秀文ig)

3. 汪明荃（Liza姐）

原來74歲的Liza姐都是韓劇迷！Liza於2014年拍攝寢室用品廣告，當時已表示有興趣與《來自星星的你》爆紅的金秀賢和人氣女神全智賢合作。她坦言看過全智賢做戲，又稱讚金秀賢靚仔又後生，十分養眼，又稱喜歡看韓劇。

汪明荃都鍾意小鮮肉。（IG：@wang_liza）

4. 鍾嘉欣（Linda）

Linda於2013年到韓國拍攝旅遊及遊戲節目《度身訂造旅行團》，期間有幸會面韓國男星、韓劇《惡魔法官》男主角池晟，Linda興奮地與偶像相擁，全程表現得像個小粉絲。9年後Linda上載合照回味美好一刻，她表示池晟是她最喜歡的韓國男演員，又指希望之後有機會合作。

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5. 蔡卓妍（阿Sa）

阿Sa於2014年自爆迷戀韓國型男李敏鎬及男團BIG BANG的T.O.P（崔勝鉉）。翌年她透露曾巧遇T.O.P，當時T.O.P.正在用餐，阿Sa本不想打擾偶像私人時光，不過在朋友和助手的慫恿下，最後仍喜獲合照一張，阿Sa坦言當時尷尬又害羞。

阿Sa鍾意BigBang T.O.P.。（IG/@choisaaaa）

6. 沈月

性感女神邱淑貞大女沈月於今年2月曾上載與韓國男團Super Junior成員希澈多張合照。希澈為她拿手袋，又一件外套兩份著，沈月用韓文留言道：「我的外套和手袋比我更適合你！」希澈亦分享合照，又介紹沈月是邱淑貞的女兒，而邱淑貞是他見過最可愛、美麗的女性。不少粉絲有見兩人態度親暱，猜測二人關係匪淺。

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7. 馮盈盈（Crystal）

馮盈盈出名是韓國男團Super Junior忠粉，18歲的她試過追星追到日本睇演唱會，不惜一切取得演唱會飛。盈盈最喜歡Super Junior成員藝聲，曾在巴士上巧遇並認得他的媽媽，她認為作為一個專業追星員，連明星的親人都會認得。2PM成員Nichkhun來港時，盈盈更搭朋友聯絡上偶像，並成功相約合照及共享下午茶，真是為追星用盡全力！

馮盈盈追星好瘋狂！（馮盈盈IG）

8. 戴祖儀（Joey）

Joey都是Nichkhun的忠實粉絲，上載合照時自爆15歲已超迷戀對方，更指開關後首要任務便是到韓國追星。隨後Joey更獲偶像追蹤社交網，當下開心到喊，嚇壞正在用餐的家人。

（IG@joeythyee）

9. 連詩雅（Shiga）

2017年韓國天團BigBang啟德郵輪碼頭開騷，連詩雅被發現亦有入場睇騷。當時她受訪表示排了2小時隊進行安檢，更坦言鍾意所有成員，每位都有才華。

連詩雅都鍾意BigBang。（IG：@shi_ga）

10. 大S（徐熙媛）

要數近年追星最成功的必數是台灣女星大S（徐熙媛）。她今年正式宣布與前夫汪小菲離婚，不到4個月即閃嫁韓星具俊曄，男方在登記結婚後火速飛台灣面見新婚妻子。少女時期的大S曾瘋狂迷戀韓流元祖的具俊曄，兩人低調相戀，後來男方在公司壓力下被迫否認戀情，傷盡大S心。20年後兩人重新聯絡上，兜兜轉轉再走到一起，令外界大跌眼鏡。

當年大S為具俊曄公開落淚：

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11. 楊崢

名模楊崢2014年與細5年的Bosco（黃宗澤）在西貢十指緊扣拍拖行街兼甜蜜咀嘴，三個月戀情曝光。但其實楊崢是韓迷始祖，早在2008年與韓國觀光公社合作帶韓國團，又獲邀擔任推廣韓國文化大使，於電台節目《一圈圈》內《韓圈中的楊崢》環節，先後訪問韓國男團Super Junior M成員周覓、女團A Pink、神話組合成員Jun Jin、男團Infinite、女團Crayon Pop和女星具惠善，說得上是香港最資深的韓迷之一。