金宵大廈2 | 靚寶率先推出1000枚NFT　下周五免費派發限領一枚

廣受觀眾喜愛，貫穿《金宵大廈》系列的喵星人「靚寶」除在劇中經常神出鬼沒、穿梭時空，更首次穿越到元宇宙！

D4Deca（德夥有限公司）喜獲無綫電視授權製作及發行以劇集《金宵大廈》為藍本的 NFT，首批登場將會是以生成藝術（Generative Art）方式隨機組合成 1,000 枚獨一無二的「靚寶 NFT」；又邪又萌的靚寶除有多款不同的趣怪表情外，更會由電腦程式產生稀有度各異的劇集元素作配圖，其中包括﹕

經典場景﹕金宵霓虹招牌、精神病院、

第五單元《對倒》後開始出現的黑白世界、

第六單元《仿客》的陰森走廊、第九單元《嫁衣》的旗袍店

特色道具﹕記者 Joey 的相機、第一個單元《七樓半》的「奪命珍奶」

第三個單元《城寨英雄 GO!》的遊戲手掣

服裝造型﹕精神病院女醫生及男病人、記者 Joey、旗袍等。

首批「靚寶 NFT」將於 4 月 29 日(星期五) 香港時間上午 11 時起，於官方網站lanbo.io 以隨機盲盒方式免費發放*，先到先得，每個錢包限量認領 1 枚。（*交易轉讓時用戶需要支付 Gas Fee。）

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