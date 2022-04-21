金宵大廈2 | 靚寶率先推出1000枚NFT　下周五免費派發限領一枚

撰文：邱愛霖
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廣受觀眾喜愛，貫穿《金宵大廈》系列的喵星人「靚寶」除在劇中經常神出鬼沒、穿梭時空，更首次穿越到元宇宙！

D4Deca（德夥有限公司）喜獲無綫電視授權製作及發行以劇集《金宵大廈》為藍本的 NFT，首批登場將會是以生成藝術（Generative Art）方式隨機組合成 1,000 枚獨一無二的「靚寶 NFT」；又邪又萌的靚寶除有多款不同的趣怪表情外，更會由電腦程式產生稀有度各異的劇集元素作配圖，其中包括﹕

經典場景﹕金宵霓虹招牌、精神病院、
第五單元《對倒》後開始出現的黑白世界、
第六單元《仿客》的陰森走廊、第九單元《嫁衣》的旗袍店
特色道具﹕記者 Joey 的相機、第一個單元《七樓半》的「奪命珍奶」
第三個單元《城寨英雄 GO!》的遊戲手掣
服裝造型﹕精神病院女醫生及男病人、記者 Joey、旗袍等。

首批「靚寶 NFT」將於 4 月 29 日(星期五) 香港時間上午 11 時起，於官方網站lanbo.io 以隨機盲盒方式免費發放*，先到先得，每個錢包限量認領 1 枚。（*交易轉讓時用戶需要支付 Gas Fee。）

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《金宵大廈2》的平行時空為何是黑白世界？

 《金宵大廈2》監製葉鎮輝解釋希望表達黑白顛倒、人性扭曲的概念......即看詳情

《金宵大廈2》原時空和黑白時空的主人公關係為何？

李施嬅分別飾演原主人公Ella和平行時空的Lydia；陳山聰則是Maurice及Joey，與Ella有 「愛的感應」的便是Joey...... 即看詳情

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金宵大廈2
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