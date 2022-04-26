BTS成員JIMIN被爆欠繳健保費「千萬豪宅即被韓國政府扣押」咁回應

韓國天團BTS（防彈少年團）在全球爆紅，近日剛結束在美國拉斯維加斯的演唱會，吸引大批粉絲到場共襄盛舉。然而，成員Jimin卻傳出欠繳健保費，導致名下公寓遭到扣押的消息，掀起熱烈討論。他的事務所也連忙出面澄清，坦承這是公司的過失，當事人對此事毫不知情。



根據《朝鮮日報》報導，韓國國民健康保險公團龍山支社於1月25日，扣押Jimin名下的公寓「NINE ONE漢南」。去（2021）年5月，Jimin才以59億韓元（約港幣3千7百萬元）買下這間89坪的公寓。據報導，直到4月22日，健保費繳納完畢後才解除扣押。相關單位並未公布欠繳金額多寡。

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據悉，該單位曾4度發出扣押通知，卻沒有獲得回應。根據韓國國民健康保險公團的網站顯示，若民眾欠繳健保費，將發通知催繳，要是遲遲沒有收到款項，就會扣押不動產、汽車等資產。

BTS所屬事務所BIGHIT MUSIC於24號晚間發布聲明，表示Jimin欠繳健保費一事是公司的過失。由於從去年年底開始，Jimin在海外工作和放長假等因素，工作人員至藝人宿舍收取郵件後，轉交過程中發生缺漏，使Jimin未察覺欠繳健保費。發現後也立刻繳清款項，並強調這起事件已經告一段落。

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