【BTS/防彈少年團/演唱會/兵役】韓國兵役絕對是男藝人最怕的事情之一，要消失在娛樂圈近兩年，地位隨時被新人取代，數年前獲頒花冠文化勳章可延期當兵的BTS，最快在2022年尾要入伍，但竟然還去拉斯維加斯開演唱會，激怒韓國網民。



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全球疫情逐漸穩定，不少國家都採取與病毒共存的做法，紛紛通關開放旅客出入境。防彈少年團（BTS）今年3月在韓國展開世界巡迴演唱會《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE》，本周五及六（4月15及16日）還會到拉斯維加斯開騷見海外ARMY（BTS粉絲稱呼）。

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不過此舉惹來韓國網民反感，2018年獲頒花冠文化勳章的BTS，兵役可以延期，雖然7位成員都表明會去當兵，外界又盛傳他們會一同入伍，不過至今仍未有消息。一名網民發文指，1992年出生的20位偶像已全數去了軍隊，甚至有人已完成國家義務，只得該年出世的成員Jin未服兵役。

1992年偶像包括EXO的燦烈、伯賢、Chen，Zico及INFINITE出身的L等，按現行法例Jin需在2022年底前入伍，但就被質疑別人為國家服務時，他卻出國開演唱會賺錢。

Jin是唯一一位1992年出生，但又未當兵的韓國偶像

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認為Jin應該盡快去當兵的網民表示：「92年生的人到現在都不去服兵役，這不就是特別優惠嗎？還等什麼法律修改啊... 直接去吧」、「現在不像在拖延入伍時間，而是要拖到法律豁免兵役才會被罵」。

但亦有人認為BTS既然獲得文化勳章，就是得到兵役延期的優待，即使出國工作亦無不妥：「獲得勳章明明是合法延期，卻被講得好像做錯了一樣，真可笑」、「本人都說過會去，難道會賴死不走嗎？不去的話肯定會成為國民眼中的叛徒，所以一定會去吧？」。

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