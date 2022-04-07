BTS師妹團LE SSERAFIM未出道先惹爭議　16歲金佳藍爆黑歷史不雅照

BTS防彈少年團的所屬公司HYBE娛樂旗下的Source Music早前宣布推出六人組新女團LE SSERAFIM（르세라핌），雖然有人氣爆燈的兩位前IZ*ONE成員宮脇咲良和金采源坐鎮，但近日卻因16歲成員金佳藍（Kim Garam）接連被爆出校園霸凌爭議，令組合未出道就已負評不斷，受到極大的考驗。



金佳藍將會以LE SSERAFIM成員身份出道。（Source Music）

2005年出生的金佳藍身高170cm，預告照一公開就因驚為天人的清純美貌引起韓國網民注意，但卻馬上被爆人品行為不佳和霸凌同學而引起外界嘩然。有網民在網上公開多張金佳藍出道前的黑歷史照片，其中有多張金佳藍在課室畫有生殖器官的黑板前影相的照片，又有她做出不雅手勢自拍的照片，並寫上「障礙人」、「今天sex怎麼樣？ 」的字眼。

有網民踢爆金佳藍曾經在Facebook發文寫上「今日Sex怎麼樣？」的字眼。（網上圖片）

金佳藍（圈示）在課室畫有性器官的黑板前影相。（網上圖片）

之後又有網民爆料，指金佳藍國中時曾經排擠同級同學、搶東西、食煙飲酒，又表示因她在校外都很出名，如果後輩不向她打招呼就會找對方麻煩，又指她在學校拍Tik Tok（抖音）時如有人走過就會罵對方，更試過有被她欺負的同學暈倒要被送去急救室，另外還有幾則私訊內容，疑似是金佳藍向被欺凌者以粗俗的口吻表示：「呀！拒接我就殺了你，接喔，臭X子，為什麼不接。」，令金佳藍陷入愈來愈大的爭議廣受網民指責：「大家都會在學校這樣玩嗎？ 」、「趕快退團吧」、「女團黑歷史中最糟糕的一個」。

有幾則私訊內容，疑似是金佳藍向被欺凌者以粗俗的口吻說話。（網上圖片）

金佳藍的所屬經紀公司Source Music隨即反駁網上的眾多指控，並指她才是校園中被霸凌的受害者：「從昨天開始，有部分網站出現了關於LE SSERAFIM金佳藍的謠言，我們對此進行了內部確認程序。該成員在國中初期交友發生的問題遭人巧妙地編輯並惡意陷害。與某些人的主張不同，該成員在國中時是惡意謠言和網路霸凌等校園暴力的受害者，我們已透過第三方的陳述得到了確認。」聲明又表示將會展開法律行動：「我們認為這些指控具有傷害即將出道的藝人的惡意，因此Source Music已著手對此事單方面扭曲的主張或虛假事實採取法律措施。目前提出的指控，還涉及對即將出道的未成年人的人格侮辱內容。對此，我們不會允許任何協商或寬容處理，一律採取法律措施應對。」

金佳藍的所屬公司表示將會展開法律行動。（網上圖片）

然而，網民對於Source Music的護航並不買賬：「說自己是受害者有點誇張了吧」、「她家很有錢嗎? 為什麼要這樣包庇她?」、「黑板比校園霸凌更讓人衝擊」、「其他成員有什麼罪啊」「我應該會因為她不追這團」，對於公司的處理方法令人非常失望。雖然未能確定爭議的真實性，但足以大大打擊金佳藍的形象，出道後要翻身將會變得更加困難。

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Source Music於4日起開始公開LE SSERAFIM成員的照片，現已公開了四位成員宮脇咲良、金佳藍、洪恩彩和金采源，尚有兩位成員身份未被公開，但早前已經有報道指參加過《PRODUCE 48》的許允真亦是成員之一。LE SSERAFIM將會以六人組身份於下月正式出道。

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