王君馨追夢上《了不起舞社》　未來係點唔敢諗：至少踏出了第一步

王君馨（Grace）早前登上內地綜藝節目《了不起舞社》表演，她發表感言時表示人生只有一次，希望做到離開的一刻不留遺憾，就算失敗也一定要活出自己的人生，這番說話令台下的蘇有朋、王霏霏和韓國男團NCT成員Ten深受感動，甚至因此登上微博熱搜第一。



王君馨早前登上內地綜藝節目《了不起舞社》廣受好評。（Instagram：@gwgurlie86）

Grace昨晚（25日）在Instagram發文表示節目播出之後，收到很多網民的訊息向她加油打氣而深受感動：「我有時會諗，參加一個全跳舞的比賽，參賽者的年齡9成是18-26，還有很多專業舞者和出色的排舞師，真的何來的膽量？可能隨住年紀既（嘅）增長，女人經常會遇到特別多的問題。例如：體能同身形嘅狀態，結咗婚、生左（咗）小朋友未等等。但係除左（咗）這些，我們還有我們的夢想、熱愛嘅工作、喜歡做的事同我們的選擇。

王君馨坦言，參加這個節目真是「的何來的膽量」。（影片截圖）

她認為人不應限制自己，每個人都可以成為自己想要成為的樣子。 而且不必成為「別人看起來是成功的」，而是可以自己去定義什麼是「成功」、「美麗」、「健康」、和「幸福」。

王君馨每個人都可以成為自己想要成為的樣子。（影片截圖）

身兼演員兼跳唱歌手，她坦言自己會繼續堅持落去不會放棄：「我很愛演戲同唱歌，兩樣都會繼續做，但我選擇這段時間來這個節目，係因為我熱愛跳舞，而我想成為一個了不起的舞者，同大家互相交流和學習！之後嘅路唔知會點，但至少我踏出了第一步，呢幾個月就好好享受學舞吧！」

了不起舞社 | 王君馨壓軸出場贏盡讚賞 蘇有朋起雞皮讚真女人