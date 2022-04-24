了不起舞社 | 王君馨壓軸出場贏盡讚賞　蘇有朋起雞皮讚真女人

內地綜藝節目《了不起舞社》昨晚（23日）剛播放完第二集，隨著社長蘇有朋發長文呼籲大家多關注女性舞者，更成為微博熱搜第一位，立即令整個節目人氣更上一層樓，討論度非常熾熱！在第二集壓軸出場的Grace王君馨也備受矚目，有多個微博主流博主和網上媒體都有報道同轉發。Grace在節目中深受各參賽者歡迎和支持，落力的演出和肺腑之言，更深深打動社長蘇有朋和四位主理人王霏霏、TEN李永欽 、程潇及贊多。



王君馨一出場時便得到現場59位妹妹熱烈歡呼，她的舞蹈演出充滿狂野之外，眼神的演繹更贏盡各舞者、社長和主理人的讚賞，蘇有朋忍不住和王霏霏說，Grace的演繹完全是一個真女人，看她演出會感動到起雞皮。雖然Grace未能成功成為舞社的正式隊員，但仍然會以預備隊員的身份留在節目繼續挑戰。Grace在分享過往經歷的時候，提及到自己從小就很喜歡舞蹈，在美國生活時比較自由，生活態度也比較放開，但回港參選香港小姐贏得亞軍後，為了兼顧儀態，自己的性格和態度會自然地收起來。其後蘇有朋一語道出Grace的感受，感覺到她過往在心裏的抑壓，Grace便忍不住哭起來！Grace坦言，到人慢慢長大，在追夢的時候會越來越怕承擔風險，但人生只有一次，希望做到離開的一刻不會有遺憾，就算沒有成功，也一定要活出自己的人生。這番說話立即令NCT成員TEN李永欽、王霏霏及現場多位選手爆哭，更啟發了選手們對打破夢想、年齡和性別限制的想法，重新定義人生價值，作為第二集完美的總結。

承接節目的熱度，Grace在第二集播出後，便在微博連同其中兩位選手 GNZ48成員唐莉佳和胡冉兒Maggie一起直播，分享他們初舞台的趣事和回看第二集的感想！一個小時的直播，吸引超過10萬人次觀看，可見Grace的人氣直線上升！雖然因為上海封城，Grace還在酒店房間隔離，但完全沒有鬆懈，每天努力練習舞蹈，準備解封後全面作戰，挑戰下一個舞台演出！