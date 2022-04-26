金宵大廈2 | 三個原因收視跌到16.5點　編審收投訴唔想只係談情

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）上周收視昨日（25日）出爐，收視一跌再跌，由18.5點跌至16.5點，15集總收視為17.9點，雷聲大雨點小，尤其比較《金宵大廈》（下稱《金宵1》）來說，確實是強差人意。收視不似預期，是有三個原因。



最新一個單元是《嫁衣》。（《金宵大廈》預告）

1. 主線劇情吊觀眾癮太耐

大部分睇《金宵2》的觀眾都是《金宵1》的擁躉，自然希望睇到更多李施嬅、陳山聰的戲份，以及與《金宵1》的關係。然而頭兩個禮拜，李施嬅和陳山聰鏡頭極少，有觀眾抱怨：「唔知出場時間有冇五分鐘」。另外《金宵2》與《金宵1》關聯不大，舊擁躉便慢慢流失。雖然到第三周逐漸進入主線劇情，惟因吊觀眾癮太耐而惹來熄機潮。

李施嬅和陳山聰被指鏡頭極少。（劇集截圖）

2. 單元故仔少悶

《金宵2》至今播出8個單元故事，有些都頗不錯，尤其《雙魚》伍詠薇發癲演技惹起一時熱話，《姐姐》黃婉華捲入種族歧視爭議為劇集添話題。惟部分單元如《城寨英雄GO！》、《對倒》、《仿客》等獲觀眾批評有少悶。另外，各個單元的懸念不大，觀眾或隨時棄劇。

黃婉華惹種族歧視之嫌為劇集增添話題。（黃婉華FB）

3. 不合TVB觀眾口味

《金宵2》收視未如理想最大原因可說是不合TVB觀眾口味。縱觀過去TVB電視劇，TVB觀眾偏愛有濃重家庭、愛情元素的故事。《金宵2》反其道而行，主打燒腦和恐怖，情感元素不多。但實際上，《金宵2》組織比《金宵1》更嚴密，製作組投放更多心思在設定和鋪排上，值得一讚。不過始終受觀眾口味所限，若是Netflix神劇《闇》（Dark）擺在TVB播放，相信收視比《金宵2》更為慘絕人寰，所以這也不是製作組問題；另一原因則是未必所有觀眾都接受到《金宵2》的恐怖風格。

編審羅佩清接受《香港01》訪問，談到收視下跌，她說：「今次設定上係要花點精神睇，上次我亦收到投訴主線成日冇推進，只係談情。《金宵》對我個人嚟講就係要試吓新嘢，唔太想重複上一季。TVB一年咁多劇，間唔中一兩套另類少少，應該可以嘅。」她續指製作進步令恐怖感更迫真，惹起觀眾不安或也是收視下跌原因之一。