金宵大廈2 | 虐待情節取材自韓國N號房　性虐受害少女最小得11歲

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今個禮拜進入結局篇，今晚（25日）一集《吃播（下）》繼續講述阿甘（丁子朗飾）幫祥哥（白彪飾）搵失蹤愛女Mabel（蔡嘉欣飾），而Mabel不但被迫拍吃播，更疑似遭人綁架虐待鞭打，被拍下影片放上暗網。而丁子朗受訪透露這段情節取材自2020年轟動一時的「N號房」事件。



《吃播》取材於YouTube知名吃播女疑似被脅迫拍片的真人真事。（《金宵大廈2》截圖）

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2018年下半年開始，一個名為「godgod」的網友在通訊程式Telegram開設1至8號房，共1至8號房，群組成員能夠互相分享淫穢資訊，並威脅女性成為群組的性奴。及後「godgod」淡出，Telegram陸續衍生許多類似群組，其中以一位名叫「博士」所開設的博士房最猖獗，涉及26萬人付費觀看性虐影片，根據不同等級的性虐影片，收取25萬至150萬韓元不等的比特幣，受害者多達74人，其中16位為未成年少女，最小年僅11歲。

N號房事件化名為「godgod」的文亨旭，在警方的押解下公開身分，回答記者的提問。（韓聯社Youtube截圖）

群組成員以多種方式誘騙少女，如威脅公開少女的個人資料，要求受害少女在身體上刻字、吃排泄物、將昆蟲放入性器官等，等級愈高的聊天室影片內容愈殘忍。部分群組要求會員上傳自己的色情影片，及參與言語性騷擾，否則會被踢出群組，不少男性因此出賣自己女友、家屬及朋友。而會員名單涵蓋明星、企業CEO、運動員、學校老師，有指有藝人加入群組不果，被收取120萬遮口費。

「博士」曾講過現職偶像在「N號房」人氣最高，令粉絲非常擔心。（FB/@lvlz8）

2019年11月韓國媒體開始關注事件，記者潛伏半年調查始末後終發出重磅報道。「博士房」主犯祥哥當年被爆出只有25歲，是學校資優生，不但攞過獎學金以及擔任過校園報紙主編，課餘時間更到幼稚園擔任過57次志願者，總時數達231小時，平時會在線上為性騷擾和性侵害女性提供諮詢。

韓國「N號房」事件的主犯趙周斌（音譯，又名趙周彬）由警方押送至首爾的檢察辦公室。（路透社）

事件爆出後短短5天便有240萬人上青瓦台連署請願，包括藝人鄭容和、孫秀賢、EXO 伯賢、朴燦烈等。南韓總統文在寅下令徹查嚴辦，政府下令要求戶政單位三個禮拜內，更改所有受害女性姓名及身份證字號。

化名為「godgod」的文亨旭、以及多名共犯均被拘捕，趙主彬後向大眾道歉：「我向所有受害者道歉，同時也謝謝你們給我無法自拔的惡魔人生，按下了停止鍵。」而趙主彬亦在去年10月終審判決監禁42年，須配戴電子腳鐐監控30年，以及追繳1億多韓元犯罪所得等。另外，Netflix製作的紀錄片《網絡煉獄：揭發N號房》即將於5月19日上映。