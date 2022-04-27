Mirror演唱會未公開賣飛已炒至萬元　田北辰促當局盡快落實實名制

香港人氣組合Mirror昨日（26日）公佈將於7月25日至7月31日及8月2日至8月4日共十日假紅磡體育館舉辦一連十場的演唱會。

MIRROR成立官方FC後，12子的後援會將不會受到影響。(資料圖片）

+ 1

Mirror演唱會的票價訂為480、880及1280港元，門票未正式公開發售已經有不少人在網上求票，連吳業坤（坤哥）都在社交平台上呻「我買唔到飛」，亦有曾經與Mirror工作的主持也在社交平台上求大家放過，因為她也買不到飛。

身在日本的吳業坤，在MIRROR個唱記招後不足一小時，發文話自己買唔到飛。（吳業坤FACEBOOK）

Mirror演唱會的票未開賣已經全城求飛，有傳演唱會的票價已經被「黃牛黨」炒至6萬元，不少「黃牛黨」亦會趁這個機會出動吸金，倘若一張票值1280的票，「黃牛黨」轉手以10000元賣出，已經穩賺8000大元。為社絕一眾的「黃牛黨」炒飛，立法會議員田北辰表示應該要盡快實施演唱會實名制入場，田北辰認為現在要掃描安心出行入場已經要擾攘一輪，若同時落實演唱會實名制影響不會很大。田北辰亦提到前兩任的民政事務局局長曾推實名制，促請當局理應盡快落實，難道田北辰都怕撲不到飛，要當局盡快落實實名制？

Mirror演唱會一向係黃牛黨既目標 (資料圖片)

田北辰談到熔斷機制、門票實名制。（李澤彤攝）

同場加映：台灣男團JPM再聚頭表演經典歌曲 希望有機會再合體組棒棒堂

點擊下圖睇下棒棒堂成員近況：