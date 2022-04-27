Mirror演唱會未公開賣飛已炒至萬元 田北辰促當局盡快落實實名制
撰文：胡凱欣
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香港人氣組合Mirror昨日（26日）公佈將於7月25日至7月31日及8月2日至8月4日共十日假紅磡體育館舉辦一連十場的演唱會。
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Mirror演唱會的票價訂為480、880及1280港元，門票未正式公開發售已經有不少人在網上求票，連吳業坤（坤哥）都在社交平台上呻「我買唔到飛」，亦有曾經與Mirror工作的主持也在社交平台上求大家放過，因為她也買不到飛。
Mirror演唱會的票未開賣已經全城求飛，有傳演唱會的票價已經被「黃牛黨」炒至6萬元，不少「黃牛黨」亦會趁這個機會出動吸金，倘若一張票值1280的票，「黃牛黨」轉手以10000元賣出，已經穩賺8000大元。為社絕一眾的「黃牛黨」炒飛，立法會議員田北辰表示應該要盡快實施演唱會實名制入場，田北辰認為現在要掃描安心出行入場已經要擾攘一輪，若同時落實演唱會實名制影響不會很大。田北辰亦提到前兩任的民政事務局局長曾推實名制，促請當局理應盡快落實，難道田北辰都怕撲不到飛，要當局盡快落實實名制？
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