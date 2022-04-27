MIRROR演唱會益黃牛黨　田北辰促盡快實名制：反正嘟針卡都搞一輪

實政圓桌立法會議員田北辰表示，行政長官林鄭月娥再次拒絕進一步放寬航班熔斷機制，認為本港的隔離及醫療設施足以應付機場的檢疫人數，且不少港人已接種疫苗，Omicron病毒也有口服藥對抗，不解林鄭為何仍認為須保留熔斷機制，憂慮如此下去，本港的國際航空樞紐地位會受影響。

他又指，有熱門組合籌備舉行演唱會，估計門票或炒至幾萬元一張，政府應盡快實施實名制，認為反正現時已要掃描安心出行「搞一大輪」，實名制不會阻延市民入場。



田北辰談到熔斷機制、門票實名制。（李澤彤攝）

憂本港國際航空樞紐地位受影響

田北辰表示，現時經航班來港人士下機後，須立刻接受檢測並到檢疫設施，如今本港有充裕的隔離設施及方艙醫院，相信足以容納機場檢測到的確診患者，最重要是繼續維持7日酒店檢疫令。他指現時本港輸入個案只佔少數，且未發現新變種病毒，大部分港人又已接種疫苗，加上有口服藥，不解為何仍須熔斷機制。他指，本港的航班突然取消，導致生意被迫送到新加坡或大灣區的機場，憂慮繼續下去，本港的國際航空樞紐地位會受影響。

MIRROR十二位成員今日出席《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會公布演唱會詳情，包括票價、售票詳情，今次最貴門票為$1280，有傳黃牛飛已炒到6萬，但有鏡粉認為價公合理，認真誇張。（陳芷穎 攝）

指「安心出行」已與實名制無分別

大熱男子組合MIRROR將於7月下旬在紅館舉行演唱會，門票還未開售，網上黃牛黨已出動，開價動軏幾萬元一張。田北辰敦促當局盡快落實門票實名制，提到既然前兩任民政事務局局長曾說過會推行實名制，當局應盡快落實。

他提到，市民現也須掃描安心出行和疫苗通行證進入場地，實施實名制並不會加長演唱會排隊輪候時間：「如果你話擾民嘅，今時今日大家諗下，又要安心出行啦，又要嘟疫苗通行證啦，你企喺個門口嘟完晒啲嘢，根本同查實名制無分別，係咪？所以買飛嘅時候限制每人幾多（張），然後用實名制，根本完全唔會加深咗排隊睇演唱會嗰啲人嘅輪候時間，因為佢今日已經要做咁多嘢啦，其實根本形式上就唔係實名制，但其實已經做緊㗎啦實際。」田指，當局應該順水推舟，趁機會落實相關法例和措施，望政府在餘下數個月考慮。