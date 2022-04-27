金宵大廈2｜ 李施嬅表示收視不是一切：數字並不代表受歡迎程度

陳山聰揚言對於任何投訴沒辦法控制。（葉志明攝

TVB（無線）熱播劇《金宵大廈2》即將在今個星期迎來大結局，而今（27日）一眾主要演員就在電視城宣傳造勢。而作為劇中男女主角陳山聰同李施嬅，在提到劇集收視雷聲大雨點小的時候，他們就一致認同收視的數字並不代表任何人，因為劇集在網絡上口碑相當好。

李施嬅表示收視數字不代表所有人。（葉志明攝）

在接受訪問時提到劇集收視每況越下，李施嬅就表示：「我覺得今時今日收視係一個數字，並唔代表所有人的，有好多人都喺網上睇嘅，數字並不代表受歡迎程度。」而在旁的陳山聰都認同更表示：「我覺得有時啲劇係咁，命運注定係佢有好好口碑、好多人講、話題性，但未必適合某個觀眾層。」揚言劇集在網絡上有好成績已經滿足。

亦因為劇情的問題，劇中出現不少恐怖場面，提到早前有報導指劇集接收到36宗投訴，陳山聰就表示：「作為演員我哋拍嘢唔會諗佢有幾多投訴，因為呢嗰唔係我哋職責，我哋只係負責演啫，其他情節我相信公司、編劇、監製覺得可以出先出。」

另外，提到演員曾江在檢疫酒店倒斃一事，陳山聰就表示收到消息時好不開心：「好唔開心有一個咁好嘅演員前輩離開咗我哋，咁合作就未試過，但真心由細睇佢電視劇、電影大，希望佢一路好走。」