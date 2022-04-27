東張西望｜深水埗惡婦垃圾霸街十多年 多個部門束手無策

今日（27日）《東張西望》講到深水埗鴨寮街一條後巷有一名惡婦長期霸佔放進雜物，上月於這後巷亦曾經發生火警事件，燒毁了店舖多部冷氣機。

深水埗鴨寮街一條後巷有一名惡婦長期霸佔放進雜物，上月於這後巷亦曾經發生火警事件，燒毁了店舖多部冷氣機。(節目截圖)

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這名惡婦人稱狗婆，常於附近執拾紙皮、鐵通及雜物，至少積累十噸垃圾，住附近的住戶亦已經準備逃生裝備，以防再次發生火警。狗婆堆積的垃圾更引致有老鼠走入附近住宅，引致人心惶惶。

住附近的住戶亦已經準備逃生裝備 (節目截圖)

狗婆四出收拾垃圾更令附近的店舖的逃生門被擋，更有店舖忍不住要警告狗婆不要把雜物放置於店舖後面，不然會把物品丟掉。《東張西望》主持曾經訪問狗婆，但狗婆惡言相向，更忙於處理家當，把家當推到另一條街，原因是當日有食環署職員前來處理投訴，但食環署職員只在手推車上貼上警告紙張便離開。根據食環署的規例，貼上紙張的物品若四小時後無人認領或移動則可充公，狗婆則利用這個漏洞一直把家當移送，各部門都無辦法，亦有區議員曾經於區議會中提出處理方法，但仍得不到實際行動。

狗婆四出收拾垃圾更令附近的店舖的逃生門被擋 (節目截圖)

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各商戶和居民都希望署方盡快處理狗婆的問題，因為狗婆這個行為不但影響公共衛生，眾人亦怕再次發生火警而逃生無門，促請當局盡快處理。

眾人亦怕再次發生火警而逃生無門，促請當局盡快處理 (節目截圖)

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