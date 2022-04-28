SANA＠TWICE確診！疑因赴日本「無罩開騷」染疫　或傳染其他成員?

韓國女團「TWICE」，上周六在日本東京連辦三場演唱會，今天返回韓國前，成員SANA PCR篩檢陽性，目前確診隔離中，經紀公司JYP娛樂表示，其他八名成員包括周子瑜PCR陰性，已經回到韓國，TWICE 5月14日在美國洛杉磯的演唱會，仍會照常舉行。



一大片粉紅波浪舞，粉絲擠滿東京巨蛋，南韓女團Twice在日本連辦3場演唱會，吸引15案名粉絲捧場，但26上午返回南韓，卻不見日本成員SANA，原來是因為她確診了。

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一頭長髮清新氣質，SANA人氣高擁有不少粉絲！據經紀公司JYP表示，全員在4/16日抵達日本，以及20日解隔的2次PCR都是陰性，停留期間每天都會篩檢也都沒問題，SANA是在出境做檢測時陽性確診，而其他成員包含周子瑜在內都是陰性。

只是TWICE在舞台上，都是全程不戴口罩演出，也讓粉絲不敢放心，怕有潛伏期，不過目前並沒有影響5月中在洛杉磯的演唱會行程。

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