劉威煌珍珠奶茶生意蝕住做　搞網上音樂會賣飛幫補？

劉威煌曾於去年4月30日疫下於麥花臣場館舉行個唱音樂會，且獲得空前成功。時隔一年，他決定再次舉行音樂會，不過由於不想歌迷冒住染疫風險，所以就決定舉行線上音樂會與歌迷共渡這個很紀念價值的日子。他接受《香港01》訪問時還笑言，$200一張門票比起實體門票更抵買，因為可以全家大細、朋友，不限人數地一齊欣賞。



劉威煌於4月30日舉辦網上音樂會。（葉志明攝）

劉威煌說：「舊年主題係Rebirth，今年主題承接上年，叫Recover，希望帶畀大家一啲好音樂。」他透露，今次歌單會稍為國際化一點，也不單止唱廣東歌，說：「因為線上音樂會世界各地都可以睇到，所以音樂都會國際化。」距離4月30日不兩天，他也表示現時正在加緊採排，分三次採排，每次最少都要花上7，8小時，務求帶給歌迷最好的視聽體驗。

劉威煌帶埋狗仔出嚟，好熱鬧。（葉志明攝）

疫情前劉威煌與友人合資搞珍珠奶茶生意，還一間接一間地開了共4間店舖。原來疫情之下他的珍珠奶茶生意也大受影響。他說：「本來我哋都有計劃開新分店，但係疫情呢3個月，生意額只可以用共渡時艱同埋撐住去形容。本身有4間，不幸地有一間租約期滿所以就冇再租落去。之前有幾差大家都知道，所以呢段時間好返，我希望盡最大努力做返好啲成績！計劃雖然遲咗，但係我希望今年之內開多一間分店。」

劉威煌表示搞珍珠奶茶生意，遇上疫情蝕了10-20多萬。（葉志明攝）

劉威煌表示，當初與友人一起投資第一間店舖後，就將賺到的資金開設第二、第三間分店，最高峰時期有4至5間分店，但因為疫情之下大失預算，每間分店都長期是蝕做狀態，說：「第一間大概投資咗6位數字，之後就冇再加落去，只係腳踏實地，有盈利就開第二間。而家就頂住囉，人工就唔多，希望守得住再有機會向返前。好彩我哋同業主關係幾好，有商量餘地，賺就冇可能，蝕少少囉，每一間大約4位數字尾，都甘㗎，但係冇辦法 。暫時好彩地方就係我哋未需要開除任何一位員工，如果半年計，即係大幾廿萬，但係冇啦，之前賺到嘅錢咪用嚟守住。珍珠奶茶舖係我心血，同埋成班員工都好好，幫我打拼咁多年，如果而家開除咗真係好慘。人工我一蚊都冇減佢哋，不過，慶幸嘅係我哋part-time多，哈哈哈哈！」