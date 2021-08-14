演鬥聽｜劉威煌重返TVB後悔當初：當時處理得不夠成熟

TVB音樂節目《演鬥聽》將會在今日晚上23:35播出，節目由王梓軒主持，請來一班歌手朋友，用音樂去玩遊戲分勝負，而其中一位嘉賓就是久未在TVB出現的劉威煌。

劉威煌（左下０應王梓軒邀請參加《演鬥聽》。（陳順禎攝）

劉威煌在2009年參加第一屆《超級巨聲》而加入TVB，其後更與林師傑、許廷鏗、陳鴻碩組成「Super 4」，但最後與TVB算是有點不歡而散，完約後加盟「棋人香港」繼續做歌手，現在不時會於社交平台開live唱歌，反應還算不俗，但若果當初繼續留在TVB，或者命運會就此改寫。

當年的「Super 4」四子。（視覺中國）

在接受《香港01》訪問時，劉威煌說：「會後悔當時處理得唔夠成熟，嗰時年紀已經好成熟，但我人嘅思想不成熟，係會後悔，會覺得單打獨鬥，因為嗰時我都係素人，我自己對呢行（不熟悉），身邊又冇認識嘅朋友是真係喺呢個行業，所以對我嚟講好新，好多事唔識得處理唔識得點樣去建立一啲關係或者機會。」亦因如此，他每次遇到機會便會盡力做好，但發現沒有想像中的簡單，其實每一行都有一些微妙之處，但劉威煌當時並不明白。他笑指，現在已學會如何跟人溝通，可能機會現在才來。

劉威煌坦言有後悔。（陳順禎攝）

他從前也說過，因不想做演員而不加入藝訓班，導致他的工作機會愈來愈少，但也不能全怪TVB，到現在也是同一個想法，他說：「我又覺得唔係（TVB）待遇不好，其實係我自己唔太識得把握機會，又或者是自己嘅人脈（唔好），嗰時唔太識得點樣同人溝通，變成好多時會錯過好多。可能某人想搵我（工作），但大家都要先有多啲溝通，人哋都唔識我，加上有《巨星2》、《巨星3》，一路有後浪推前浪。其實而家啲年輕人好擅於尋求機會，反而係我要向佢哋學習，原來真係要多啲同人溝通，人哋先有機會畀機會你，可惜而家已經太遲，而家諗返如果嗰陣我識得咁做就好喇。」

其實劉威煌嘅音樂依然好多粉絲，有心唔怕諧。（陳順禎攝）

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