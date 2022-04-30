金宵大廈2大結局│陳山聰李施嬅完美句號 網民更關心外賣仔生死

精神病院醫生終於在金宵大廈天台遇到另一個Joey。

《金宵大廈2》昨晚播出大結局，網民普遍反應正面，初時大家都擔心大結局會爛尾，影響了神劇地位，但不少網民都認為劇集還有兩個地方未有完美解釋。

阿蕭原來是Joey尋找Ella是在多個平行時空出現的一個身份。

首先網民對於《金宵大廈2》主角感情線交代得浪漫美滿，圍繞Joey /Maurice(陳山聰飾)、Ella/Lydia(李施嬅飾)四角關係，原來同第一季有關，原來Joey為在多元宇宙尋找Ella，最後變成時間旅行者，所以在他曾經是阿蕭、劉旭輝、機師，Joey、Maurice、精神病人及最後現身的建築師，亦可以說《金宵大廈2》其實是《金宵大廈》的前傳。

雖然《吃播》有交代丁子朗被捉，但網民覺得應該再交代他的生死。

主角感情綫交代得圓滿，其實已脫離「爛尾」，不過有不少網民最非常期待大結局單元《原點》會交代兩個疑問，第一是單元《吃播》入面的阿甘(丁子朗飾)，最後被MIA困在鐵籠後，究竟是生是死，有網民覺得他變了《城寨英雄GO》入面的NPC，但在大結局最終沒有交代。

MIA、徐小姐玩了三個單元，但在大結局主角沒有打大佬，令部份網民覺得未夠圓滿。

第二個網民希望劇集交代的是Final Boss MIA 及徐小姐，事關這個組織在《對倒》《吃播》《原點》是相當重要，是全劇入面的終極大佬，根據以往「大台理論」主角一定跟Final Boss來一場對決，如果老土一點就一定要剷除，不過兩集大結局單元就沒有交代MIA 及徐小姐，令部份觀眾覺得意猶未盡，但對《金宵大廈2》大結局總算滿意。