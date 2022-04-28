金宵大廈2 | 「神劇」美譽被毀？　編審爆三個原因惹觀眾不滿

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）昨晚（27日）播放最新一集，連詩雅穿旗袍惹不少粉絲大讚正，而胡鴻鈞飾演變態裁縫亦獲相當好評，有觀眾稱讚《嫁衣》故事回復到當年《金宵大廈》（下稱《金宵1》）的水準。有網民為8個單元故事精彩程度製作排名榜，《嫁衣》、《姐姐》、《吃播》以及《七樓半》都位列前茅，而《城寨英雄GO！》則被批評最悶。



胡鴻鈞和連詩雅主演《嫁衣》獲觀眾好評。（《金宵大廈2》截圖）

觀眾期望最後兩集有大反轉

《金宵2》雖然靠《嫁衣》挽回一城，惟主線劇情卻被指太悶，上周收視更跌至16.5點，有兩個主因，一是主線劇情進度緩慢，吊癮過久令觀眾失去耐性；其二是主線劇情與單元故事關聯不大，有網友甚至認為主線劇情支離破碎，無法投入劇情。故事方面，部分觀眾更喜愛《金宵1》李施嬅和陳山聰舞女和警察的愛情故事。就快進入大結局，不少《金宵》迷都期望來個大反轉。

有觀眾認為主線劇情拖沓太久。（《金宵大廈2》截圖）

編審：內地法例致創作受限

編審羅佩清（Ruby）接受《香港01》訪問時指，《金宵1》單元故事和主線劇情也是彼此獨立，由於主線要行20集，比起緊湊的單元故事，感覺上會不夠刺激；又因是原班人馬和同一舞台，比較《金宵1》觀眾會稍嫌不夠新鮮感。

此外，內地法例致創作受限也是原因之一，Ruby希望觀眾諒解：「今季最初想賣大陸，創作上有好多限制和調節，有些地方要處理得抽離一點，男女主角關係好像不較濃烈，明白觀眾會有些不適和難投入，但我哋都盡咗力，始終係實驗性比較強的作品。」

由視帝譚俊彥、鄧佩儀及張頴康主演的電視劇《換命真相》亦因內地法例所限，大結局被指爛尾而被鬧爆。（網上圖片）

最想換全新舞台：《金宵醫院》或《金宵戲班》

談及能否靠最後兩集贏回口碑，Ruby指很難估計，因為觀眾反應往往出乎意料之外。問到如撇除內地限制，會如何改善劇情，Ruby指或參考美劇《美國恐怖故事》做法，換個全新舞台，她說：「《美恐》每季不同舞台嘛，而家我哋都係《金宵大廈》，可以試吓《金宵醫院》、《金宵戲班》之類！」