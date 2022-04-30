《由零開始愛上你》4大看點　朴柱炫蔡鍾協由零默契擊出愛火花

由《一半的一半》朴柱炫和大勢小鮮肉蔡鍾協主演的新劇《由零開始愛上你》，已於27日在Disney+獨家上線。劇集以羽毛球為題，講述兩人由零默契開始，擊出滿分青春愛火花的熱血浪漫故事，相信有望延續《二十五，二十一》的運動劇熱潮。



《由零開始愛上你》講述前精英羽毛球選手朴柱炫，因一次失誤內疚退出球壇。三年後她為了圓夢加入次級職業羽毛球隊，並與只視羽毛球為工作的蔡鍾協遇上。兩人拍檔混合雙打，在訓練的途中互相重拾對羽毛球的熱血外，原本性格及心態都完全相反的二人，默契漸生並展開了一段浪漫的愛情關係。

《由零開始愛上你》以羽毛球為題，相信有望延續《二十五，二十一》的運動劇熱潮。（劇照）

必追看點1:延續奧運熱潮

有別於一般愛情劇，《由零開始愛上你》以罕見的羽毛球為題材。今屆奧運中，港隊羽毛球運動員表現出色而引來關注，因此相信劇集也能讓大家更投入追劇。故事緊扣愛情、友情及運動員精神等多種元素，豐富內容增強追看性。

朴柱炫及蔡鍾協的新鮮組合令觀眾期待。（劇照）

必追看點2:新世代演員CP集顏值及演技在一身

朴柱炫及蔡鍾協雖然都是新生代演員，但兩人的演技同樣備受稱讚。蔡鍾協憑《無法抗拒的他》榮升大勢小鮮肉外，朴柱炫更曾獲頒新人獎。這次二人挑起大樑做主演，劇迷都十分期待主角間的默契外，同時也是視覺一大享受。

發奮追夢扭轉命運的故事，相信也能鼓舞到不少觀眾。（劇照）

必追看點3:熱血追夢故事鼓舞觀眾

朴柱炫在劇中曾是羽毛球界的傳奇，3年前突然在高峰驟然消失，因此外界都對她等故事非常好奇。再次復出的她面對住意想不到的困難，遇上心態完全不同的蔡鍾協，二人一同發奮追夢，憑藉互愛互助扭轉命運的故事，相信也能鼓舞到不少觀眾。

羽毛球隊內每位隊員的角色亦十分重要。（劇照）

必追看點4:羽毛球隊友間笑料不斷

除了男女主角外，羽毛球隊內每位隊員的角色亦重要。各人背後各有不同的故事，同時成為劇集的爆笑藥引，令訓練場上增添不少笑料，加上教練定下的各項古怪規條如嚴禁隊員之間談戀愛等，相信觀眾也會看到笑逐顏開。

《由零開始愛上你》已於Disney＋上架。（劇照）

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