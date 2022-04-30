我們的藍調時光︱李炳憲金宇彬關係非比尋常　一句說話成救命恩人

正在熱播的《我們的藍調時光》因集合申敏兒、車勝元和韓志旼等好戲之人而好評不斷。其中李炳憲與金宇彬最近更被爆料，二人戲外之間有着很特別的緣份，李炳憲更可算是金宇彬的救命恩人。



李炳憲及時發現金宇彬健康出問題，讓他能更早得而治療。（劇照）

李炳憲和金宇彬在《我們的藍調時光》中分別飾演，載住雜貨到偏僻村落販賣的流動攤販，以及性格溫暖的船長。雖然間中會因工作見面，但交流不算多，意想不到兩人私下的關係非比尋常。資深記者李鎮鎬早前在直播中透露，金宇彬2017年罹患鼻咽癌前已不時出現流鼻血的情況，但因工作繁忙未有為意並一直延醫。直至同年5月一次聚餐，金宇彬再度流鼻血，在場的李炳憲見狀馬上建議他到醫院檢查，金宇彬隔天檢查後發現發現患上早期鼻咽癌。

要是沒有李炳憲的提點，金宇彬發現罹癌時可能已非早期。（劇照）

由於李炳憲和金宇彬一直也沒有對外提起此事，所以記者爆料時，網民都大讚李炳憲一句說話救了金宇彬，讓他能及早發現並得而治療。金宇彬2017年罹癌後宣布暫停演藝事業，並花了兩年半時間集中治療，期間女友申敏兒對他不離不棄。《我們的藍調時光》便是金宇彬久違5年的回歸作，兩人再次合作之餘，申敏兒在劇中更是與李炳憲姐成愛情線，可見二人之間有着的特別緣份。

李炳憲和金宇彬曾於2017年合作電影《MASTER》，這次是兩人的第二次合作。（sports chosun）

更有趣的是李炳憲在劇中與金宇彬正牌女友申敏兒組成愛情線。（劇照）

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