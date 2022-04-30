金宵大廈2大結局｜劉江成最強彩蛋　李施嬅英國口音獲讚：全能！

「無論有多少個時空和世界，我總會遇到屬於我的你。」由葉鎮輝（阿細）監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈2》，昨晚播出大結局《原點（下）》，Joey（陳山聰飾）靠瀕死爆發力開啟新平行時空欲救回Ella（李施嬅 飾），在新的平行時空Ella與Maurice（陳山聰 飾）是朋友，與阿Lam（張彥博 飾）是情侶。



雖然軌迹看似改變，但Ella難逃一死的命運卻沒有改變，並遭陳喜力（鄭子誠 飾）拮死；未能接受Ella點都要死的Joey，再一次開啟新時空，未幾眾人發現命運一再重複，每次重複總有些差異，尤其阿Lam手上的爪痕更給出極大提示眾人已被困循環，最終心水清的阿Lam突破缺口救了Ella；Joey與Lydia則在黑白世界遇上「突然出現」的林老師（劉江 飾），以「圓圈論」教二人如何突破缺口 …



最後女醫生及男建築師在新落成的金宵大廈天台的相遇，浪漫中帶著曙光，希望李施嬅與陳山聰能在這個時空修成正果。（《金宵大廈2》劇照）

最終Joey為了尋找對的時空對的Ella展開「時空旅行」，以男病人身份遇上六十年代女醫生（李施嬅 飾）之餘，亦分別見證了阿蕭（陳山聰 飾）與Alex（李施嬅 飾），及發生在六十年代男建築師（陳山聰 飾）與女醫生（李施嬅 飾）的愛情故事…昨晚結局與《金宵1》亦有著共通點，就是兩季裏的山聰，即使為救回施嬅花光力氣，但最後仍是徒然，而空姐機師及女醫生建築師的相遇，彷彿為這段淒美的愛情故事帶來希望和曙光…

劉江現身被稱《金宵2》結局最強彩蛋。（《金宵大廈2》截圖）

昨晚《金宵1》重要角色林老師登場、成為結局「最強彩蛋」，在網上掀起連番熱討，網民洗版式留言大嘆驚喜：「《金宵》有林老師才圓滿」、「老戲骨一出場，即刻有重心，帶得住。」劉江以「相片的差異」及「圓圈論」向Joey及Lydia指點迷津，網民普遍認為劉江肩背負了灌輸《金宵2》中心思想重任：「如果將圓形無限放大，一定有瑕疵，唔係百分百嘅圓，就算你用幾精密嘅方法去畫，都會有落差。既然冇完美嘅圓，每一次循環都會有落差，就好似白老鼠喺轉輪度轉，只要佢啱時機、跳出循環，其實只係一瞬間； 你哋入得嚟，其實已經搵到缺口。」對此，監製阿細補充謂：「突破命運循環唔容易，但只要唔放棄，只有一個轉念，就可以找到缺口。」

靚寶好搶鏡。（《金宵大廈2》截圖）

結局第二大驚喜是李施嬅！自《金宵2》開播，一人分飾三角的李施嬅由頭帶到落尾，無論是喊戲或是演繹不同角色的她，一直喜獲網民正評。昨晚結局施嬅再度大顯身手，結尾一段女醫生以英語力爭腦葉切除手術一段，不但面部表情抑壓中見剛強，流利的60年代英國口音英語更令網民為之神服：「真是一個不可多得的演員，《金宵》完全展現佢嘅身價」、「連六十年代中英聲調也做到」、「講英文都咁好聽，簡直全能」、「演技好好，講英文都特登用英國口音配合 60年代英殖民時期」、「施嬅演技係呢套劇亮點。」

就算喺新時空，Ella冇同Maurice一齊，但佢依然難逃一死。更可怕嘅係，就算Joey想Restart救番Ella，命運亦只是一再重複，眾人被困循環。（《金宵大廈2》截圖）

整體而言網民對《金宵2》結局持兩極意見，有人認為兩小時結局篇將先前所有細節完美貫穿，不但神來之筆，更讓他們見證了一個有著奇幻哲學觀的愛情故事，畢竟無論是Joey堅持時空旅行尋找對的Ella、抑或阿Lam對Coco姐愛的執着，均是令人揪心；加上鏡頭、節奏及背景音樂配合，亦令觀眾深深感受到故事中角色的癡情與浪漫；亦有觀眾覺得無綫劇集願意用兩小時篇幅交代主線關係、實屬難得兼破天荒。至於持相反意見的網民則認為開放式結局讓人不明所以，對此有網民這樣說：「成件事唔係考試，冇標準答案，個個人睇法唔同，就算同一個人，翻睇時都會有不同睇法。你可能睇到三個（角色），但實際可能比你見到嘅更多。」

金宵大廈的𨋢，透過某些「觸發點」，能接通黑白世界及現實世界；Joey跌落金宵大廈𨋢槽後，記憶及衣服會在其墮下時慢慢消失，此幕巧妙地解釋了為何Joey會赤裸現身現實世界金宵天台。（《金宵大廈2》截圖）

對於開放式結局惹爭議，監製阿細回應時笑言其實結局沒有想像中複雜：「好感謝各位金宵迷諗到咁多可能性，大家嘅諗法好多位都令我好驚喜。我認為《金宵2》最想帶俾觀眾嘅，係一段奇幻又刻骨銘心嘅浪漫愛情故事，裏面兩位男主角陳山聰及張彥博各自用自己嘅方式守護佢哋最愛嘅人，方式未必絕對正確，但都係好不惜一切、好純粹、同希望帶出感動位；至於多重平行時空，就屬於係一個想帶多啲新鮮感俾大家嘅呈現方式。」另外，劇組還曝光了劇迷一直引頸以待的單元十《原點》宣傳海報，可謂結局篇另一驚人彩蛋！