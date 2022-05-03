家燕姐拍賣25件登台衫籌超過10萬　粉絲反應熱烈：我仲有1000件！

薛家燕（家燕姐）日前（02/5）搞網上拍賣會，損出自己入行以來幕前服飾珍藏，為莒光文化服務籌款，用以幫助受疫情衝擊的劏房戶。網上拍賣會家燕姐拿出了25件珍藏拍賣，反應十分熱烈！其中有「登基衫」之稱的皇帝黃服飾更以$8,000成交，而《食神》中飾演角色「味公主，超級食神大賽評判」時穿着的海藍色衣服亦以$3,000成交，總數25件服飾已於當晚拍出，據知拍賣總收益最少也有十多萬元。



家燕姐搞網上拍賣會，大受歡迎。（資料圖片）

家燕姐接受《香港01》訪問時，自言第一次主持拍賣會的心情十分刺激，說：「好緊張！好興奮！好大體驗！第一次做都學到好多嘢！原來網上拍賣要好多力氣！好開心啲粉絲撐場，唯一遺憾係，我哋叫停時，仲有粉絲出更高價錢，但有時網絡問題會遲咗睇唔到，下次會吸收經驗，爭取更多善款！」

家燕姐表示第一次搞拍賣會，心情很興奮。（截圖）

籌到的款項將會全數用作慈善用途，家燕姐表示對此次善款數字都相當滿意，明言有機會的話會再舉辦多一次，幫到人之餘粉絲買到心儀服飾也開心。她說：「我有信心下次可以做得更好！因為好多粉絲之後message我話要再嚟過，因為Bid唔到，亦好多粉絲畀咗啲意見。我初時都擔心反應，不過真係冇諗過會咁刺激同咁多粉絲，咁熱烈支持！我仲有1000件衫，哈哈！今次試水溫，有機會一定再拍賣。最後件 『登基衫』有啲粉絲仲話我講幾多就畀幾多。我都唔好意思講！同埋好開心有好多海外粉絲包括馬來西亞、星加坡都有參與，佢哋真係好熱情！現在唯一最重要就是花些時間去搵衫！節目完結了，還有很多粉絲今天再問幾時來第二次！反應真的唔錯，真的很開心！」

家燕姐賣衫拍賣會有超過2千人收看。（截圖）

家燕姐表示，其中有一位老太太70歲大壽，但因為bid不到心儀服飾而感到失望，家燕姐知道後就決定找一件同類型的服飾代替。她說：「有一位老太太想bid其中一件衫，bid唔到好失望，她的女兒請求我們可否找一件同類型的。她要買下來送給母親節的禮物，她那麼孝心，我答應了，明天返倉去搵！」據主辦方初步估算，當晚只是25年衣服，就已籌到超過10萬元款項，除此之外還有225件精美製作的衣服也同步於網上拍賣，家燕姐的「第一次」拍賣會可說是非常地成功！