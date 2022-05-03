Met Gala 2022｜瑞典男星奇特造型搶焦點　Katy Perry釀時裝車禍

一年一度的「時尚屆奧斯卡」Met Gala於今晨（3/5）舉行，本年度的主題延續了去年的「In America: An Anthology of Fashion」，帶大家重返美國輝煌的鍍金年代。一眾名人巨星都會盛裝出席，女星們就會以性感造型走上紅地氈，不過都有不少人都會以另類造型搶鏡，務求成為全場焦點。

Met Gala 2022｜盤點紅地氈性感造型 Blake Lively變色裙超搶鏡

Blake Lively與丈夫賴恩雷諾士是本年度Met Gala的聯合主席之一。（Getty Images）

要說到最奇特的造型，點少得瑞典男星 Fredrik Robertsson的銀色深海生物造型。Fredrik穿上出自荷蘭設計師Iris Van Herpen手筆的服裝亮相，配搭銀色珍珠眼妝，由於造型最為獨特而成功引起全場的關注，更有人認錯他為謝拉力圖（Jared Leto）。要穿上這襲裝束絕對不易，除了上身，褲腳亦有銀白色的流蘇，絕對係「舉步維艱」。

於過往Met Gala以浮誇奇特造型而引起話題的謝拉力圖（Jared Leto）今年繼續穿上Gucci的高級訂製西裝現身，不過比過往收斂了少許。一頭長髮的謝拉力圖與Gucci現任創意總監Alessandro Michele一同穿上米色西裝，搭配紅色煲呔、寶石髮夾及黑色皮手套，打扮成雙胞胎兄弟走上紅地氈。

一向以奇特取勝的Billie Eilish就以一身Bridgerton造型亮相，粉綠色及淺金色的束衣禮服特顯出豐滿的上圍，再於胸前加上胸花點綴，非常性感，不過有不少網民就批評Billie的造型令她的身形顯得臃腫累贅。

與Bruno Mars組成Silk Sonic的音樂人Anderson .Paak穿上Gucci的服裝及飾物亮相，刺繡外套非常精緻，內裡配搭淺藍色恤衫，下身穿上黑色喇叭西褲，性格得來非常有新鮮感。加上湯碗頭，很有喜感。

曾於2019年Met Gala扮成水晶燈的歌手Katy Perry，今年以黑白色喱士超短晚裝亮相紅地氈。雖然造型性感，但近看略嫌剪裁不宜，令Katy Perry看齊上來大了幾個碼。另外，Camila Cabello就穿上白色兩件頭的晚裝，可惜腰間的皺褶花朵裝飾令下半身極為臃腫。

身高只有155cm的Awkwafina經常被外界嫌醜嫌胖，今次她以蝦肉色晚裝登場。可惜肩部及裙擺的剪裁，令她看起上來除了臃腫之外，頸部亦失蹤了。有不少網民都表示揀錯衫真係老了十年，肥了兩個碼。

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