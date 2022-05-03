雙生陌生人 | 首集出現兩大匪夷所思情節　有一幕令觀眾大呻無奈

由馬德鐘主演的無綫（TVB）電視劇《雙生陌生人》昨晚（2日）首播，一人分飾兩角的馬德鐘分別飾演大律師高收成和法律行政人員巫祺男。昨晚劇情講述，陳庭欣（飾演Kate）誤認黃俊豪（飾演馬范范）是男友，被推跌後向對方索償。之後進入法庭戲，飾演辯方大律師的馬德鐘指黃俊豪手臂上沒有紋身，並非是陳庭欣男友，更反指陳庭欣騷擾黃俊豪。



陳庭欣庭上抒發思念男友之情。（劇集截圖）

陳庭欣隨即在席上開始爆喊，聲淚俱下抒發對男友的思念和悲傷，喊足幾乎一分半鐘，全場人無不向她投以憐惜目光，包括馬德鐘和飾演法官的楊卓娜，卻無人制止她。上述情節在現實中幾乎不會出現。

法庭上其他人都向陳庭欣投以憐憫目光。（劇集截圖）

實際上，TVB劇集法庭戲不只一次出現匪夷所思的情節。例如在《是咁的，法官閣下》中，兩位律師公然在席上暗寸對方，更說出：「我出道打官司嘅時候，我相信我嘅Learning Partner仲係擪緊尿片。」而法官好脾氣回應道：「主控官呀，你有啲咩想講嘅不如直接啲呀！」

兩位律師在庭上公然互寸。（劇集截圖）

另外《七公主》中，陳曉華在在旁聽席上公然哭訴被強姦，法官大喊肅靜，但她繼續大叫，現實中早已被庭警制止。雖則上述情節「膠味」十足，但戲劇效果豐富。

陳曉華在法庭上爆喊，但沒有庭警制止她。（劇集截圖）

另外，在同一段法庭戲中，馬德鐘指出陳庭欣男友左臂有紋身，被告沒有紋身，故此被告不是陳庭欣男友。有網友於討論區無奈留言表示：「咁明顯嘅嘢，要上到庭先個個恍然大悟」