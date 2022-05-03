傳邱淑貞女兒沈月將韓國出道　改藝名「Ayla」避免與內地女星撞名

有「最美星二代」之稱的邱淑貞的女兒沈月，自小就因為擁有甜美外貌而備受注目，現年已經20歲的她更愈大愈靚被外界激讚似足媽媽，前途無可限量。近日她留在韓國出席多個時裝活動，並與多位韓星同場而受到矚目，有報道指出原來她即將會在韓國正式出道，並由「沈月」改為藝名「Ayla」。



沈月已在首爾逗留超過兩個月，外界盛傳她將會以藝名「Ayla」在當地出道。（Instagram：@yuetyuetxx）

有指沈月曾經打算進軍內地市場，但由於內地已經有一名人氣女演員叫做「沈月」，為了日後在演藝圈的發展而不想與他人撞名，決定棄用本名兼宣布改用藝名Ayla。她早前曾經解釋新名字的意思，代表着「Adventure冒險」、「Youthquake年輕覺醒」、「Love愛」和「A little bit of creativity少少創意」，希望此名字能夠讓她展開新一段的人生。

韓國傳媒以沈月的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她。（stardailynews）

內地版《流星花園》的女主角亦叫做「沈月」，在內地人氣非常高。（劇照）

沈月現時已在首爾逗留超過兩個月，期間不但接連出席首爾時裝周和Dior 2022時裝展，又與男團Super Junior成員金希澈見面，兼且發文稱「很開心再次見到Irene姐姐和世勳（EXO成員）」，因此令外界盛傳她已與韓國經紀公司簽約準備出道，因此與多名韓國藝人關係甚好。上周六（30日）她出席Dior時裝展時亦有被韓國傳媒報道，並以她的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她。

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