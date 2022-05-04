新遊記 | 黃子韜陳飛宇等體驗基層生活　疑抄襲韓綜《新西遊記》

由王彥霖、黃子韜、林更新、岳雲鵬、張若昀、陳飛宇擔任固定嘉賓的真人騷《新遊記》於最近開播，節目講述六位男青年一路西行，歷經特定人群的生活痛點，經歷各種困難，最終在真實的人世間，獲取在平凡生活「真經」的故事。



六位固定嘉賓。（微博@騰訊視頻新遊記）

節目在第二集步入主題，六位嘉賓體驗各種工作，包括地產中介、物流、舞台拆卸等，立意清晰，就是讓明星體驗各行各業的人間百態，可惜的是，六位嘉賓表現得有些差強人意。

張若昀、岳雲鵬在街頭派了一日傳單，帶客戶看樓、賣樓；林更新、王彥霖則做體力活，搬貨物3小時已經沒有體力，兩人各賺60元，在街邊吃杯麵充飢，之後踩了30多公里共享單車回宿舍；而黃子韜、陳飛宇選擇拆舞台、搬玻璃，做了1個多小時後，黃子韜便說：「搬不動了」，而陳飛宇直接到室外透氣，表示「有點暈」，本來打算飯後復工，但陳飛宇體力不支，黃子韜直接告訴監工「掙不動了」，最後各自僅收入15元，因為吃了三個飯盒30元，最後更用了100多元搭的士返回宿舍，收入變負數。其實節目是想呈現這些行業的辛苦，但卻以嘉賓做不到這些工作來體現「艱難」，實在有些本末倒置。

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日薪幾十萬至百萬的明星，去體驗日薪幾十元的工作，能悟出的道理無非也就是「為了生活，絕大多數人別無選擇」，但實際上普通人每日都在經歷，好似黃子韜、陳飛宇、張若昀這樣的富二代與星二代是無法共情的，且節目終歸是節目，讓觀眾覺得明星的這番體驗是美好的：岳雲鵬因為做了一日地產中介第二日多睡了兩小時才返工，遲到後非但沒有被怪責，反而獲上級關心累不累，普通人應該很大幾率是被罵甚至炒魷魚；林更新、王彥霖搬完兩車貨物，想不到還要第三架車，頓時萌生退意，林更新直言「沒有吃飯、低血糖、小身板」等，各種理由，沒有完成承諾的時間，但依然有相應的薪金；黃子韜、陳飛宇沒有按時做完應分工作，寧願少賺些錢，也要臨時走人，累到「破產」都要搭的士，這樣的事，在這類打工人中應該少之又少吧？

看完幾集節目，很多網友都感嘆，普通人的生活，對於明星而言只是「遊戲」，在拍攝時只需發揮演技，隨便講幾句心得，就好似體驗到生活不易。除此之外，乍眼一看《新遊記》的名字與韓國熱門真人騷《新西遊記》幾乎一模一樣，雖然節目模式不同，但仍有不少相似之處，譬如《新西遊記》收集龍珠、cosplay人物有人物設定，起床有守護物品，《新遊記》對應的則是收集微光、人物有戒律、守護金豬，因而陷入抄襲疑雲。而導演嚴敏以前執導的真人騷《極限挑戰》也被指是抄襲韓國節目《無限挑戰》，對此，網友紛紛指責道：「嚴敏每次新出的節目都會抄襲韓綜 從節目名稱或者是剪輯方式」、「無語，能不能搞自己的綜藝，東施效顰」、「在節目裡體驗底層生活，離開時帶著幾千萬的片酬，這真的太好笑了」等。

林更新體驗三小時搬貨物的心得。（視頻截圖）