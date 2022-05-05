鄭伊健赴台灣拍劇被野生捕獲　性感女星IG曬照片甜喊：Sky哥哥！

54歲鄭伊健被譽為劉德華、張學友、郭富城跟黎明之外的「第五天王」，這幾年影視產量銳減，以參加巡迴演唱活動為主。近日應台灣製作《華燈初上》的幕後團隊百聿數碼邀請，赴台拍攝懸疑推理劇《百萬人的推理》，女藝人Apple（黃暐婷）就在街頭捕獲男神的身影，立刻變身迷妹，陷入滿滿回憶殺。



Apple在IG限時動態透露，收到牙醫師男友傳來的訊息，表示鄭伊健就在診所附近拍攝，她馬上追問：「什麼！！！還是一樣帥嗎？」還要男友拍照證明。只見鄭伊健坐在紅色休旅車的駕駛座上，穿著軍綠色外套，轉過頭和對手演員拍戲，風采依舊不減當年。

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儘管無緣目睹偶像的正面，Apple已心滿意足，瞬間想起鄭伊健23年前的作品《烈火戰車2極速傳說》，嬌羞又興奮直呼：「Sky哥哥」。

據了解，鄭伊健此行預計在台灣停留3個月，之前曾被民眾目擊在士林雨農橋拍戲，與工作人員討論的過程中不時露出微笑，身旁只有一名助理跟隨，作風親民，絲毫沒有大明星的架子。

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