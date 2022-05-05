23歲宋威龍因合約糾紛起訴于正公司　5個月無工開連名都無得用？

據企業信息查詢平台天眼查顯示，今日（5日）宋威龍與于正持股東陽歡娛影視文化有限公司、霍爾果斯歡娛影視文化有限公司新增開庭公告，原告是宋威龍，案由為「合同糾紛」，即刻引起網友熱議。



宋威龍起訴于正公司。（微博@財經網）

今年23歲的宋威龍是于正旗下藝人，有網友表示，宋威龍近年拍的戲幾乎都是外公司的，唯一一套自製劇《鳳囚凰》也是投資人指定的男主角，結果被于正魔改。而在2020年兩套熱播劇《下一站幸福》、《以家人之名》播出後，宋威龍人氣迎來歷史高峰，但公司沒有乘勝追擊，安排他入劇組拍戲，只是出席活動消耗熱度，導致後續資源跟不上。他疑似遭到公司打壓，甚至連自己本名「宋威龍」都無辦法使用，被迫將「宋威龍工作室」改為「SWL_OFFICIAL」，因此粉絲都支持他早日脫離苦海；而也有網友認為宋威龍本身演技麻麻，且當初因為學歷低（有指中學未畢業），于正直接帶錢與他簽約，去年還幫宋威龍接了部大IP劇《君子盟》（原名《張公案》），可惜因耽改劇遭到限制，播出時間遙遙無期，加之同公司的許凱2018年因《延禧攻略》爆紅，所以資源傾斜也純屬正常。

《鳳囚凰》是宋威龍同關曉彤主演，但口碑不太好。（劇照）

據悉，宋威龍在2015年正式簽約歡娛影視，2017年憑藉古裝劇《鳳囚凰》為大眾熟知，2020年先後與宋茜、譚松韻合作《下一站是幸福》、《以家人之名》，令他人氣急升，去年同井柏然拍攝了耽改劇《君子盟》，還有一套與文淇主演的《仿生人間》，這兩套劇都是待播狀態。不過由2022年開始，宋威龍便沒有進入劇組，5個多月沒有公開活動或工作，且在廣告代言、綜藝、時尚方面沒有太多資源，對於年輕又處於上升期的他來講，確實是浪費了不少時間。

《以家人之名》是2020年的爆劇。（劇照）