尚食 | 吳謹言許凱成就于正又一力作　三大問題難超《延禧攻略》

由于正出品，吳謹言、許凱等主演的明朝古裝劇《尚食》上線13日，累積播放量已破10億，當中連續11日成為網劇播放量日冠，成績不俗，算是繼2018年清宮劇《延禧攻略》（以下簡稱《延禧》）之後，于正的又一力作。



吳謹言總算在《延禧攻略》後再度掀起水花。（劇照）

延續《延禧攻略》模式 「姚子衿」不如「魏瓔珞」

儘管《尚食》勢如破竹，但要想成為《延禧》這樣的「爆款」，恐也是一大難題。首先，無論劇集的賣點與噱頭，抑或是觀眾討論的話題，基本都是圍繞「傅瓔CP」展開，被視作是《延禧》的「售後」，目前連新的CP名都未有，雖然吸引了大批劇迷觀看，但基本一開頭就能估到結局，並無太多驚喜可言。

《尚食》的賣點與宣傳始終不離「傅瓔CP」。（微博@電視劇尚食）

其次，吳謹言的角色依然是《延禧》人物套路。除了「傅瓔CP」延續之外，《尚食》中的「姚子衿」與「魏瓔珞」的經歷幾乎是如出一轍，由小宮女進階逆襲，心思通透，以機敏聰慧獲得統治者青睞…..實在有些審美疲勞，而兩者又有所不同，「魏瓔珞」殺伐果斷，「姚子衿」卻是一個雜糅的人設。此外，《延禧》尚算大致符合歷史，《尚食》可謂魔改，將一代仁宗朱高熾寫得如此好食懶做又無腦。歷史上他在位儘短短十個月，但於政治、經濟、軍事等方面的一系列措施都為後世稱道，並為兒子朱瞻基繼位奠定了基礎，史上的「仁宣之治」他功不可沒。即使該劇「朱高熾」不是主角，不過如果不是架空歷史的劇情下，至少應該尊重下歷史，《大明風華》中的這個角色就非常貼近原型。

姚子衿的人設不如「魏瓔珞」，重疊了多個人格。（劇照）

《延禧》後一直採用灰色調 人物死氣沉沉菜品顏色豐富

再者，自從于正在《延禧攻略》所謂的「莫蘭迪色」中嘗到甜頭後，此後的所有劇集基本清一色採用低飽和的灰度色調，導致《尚食》中個個面無血色，死氣沉沉，但為了展現食物，色彩又變得豐富，兩者難以調和。此外，《尚食》的主題是「展示中華美食及技藝」，但劇中僅是準備、煮餸、擺盤、反饋，沒有詳細的過程及精妙之處的解讀，令人覺得它更似是一套打著美食旗號的偶像劇。

人物關係複雜無主線 想呈現太多但不夠完整

最後，不少觀眾在看的過程中，都難以明白《尚食》的主線什麼，人物關係非常亂。包括許凱和吳謹言的感情線、許凱和張楠的感情線、王一哲（劇中錦衣衛游一帆扮演者）的人物設定等，似乎想講的很多，呈現得又不夠完整，拖泥帶水交代不清楚。反觀《延禧》，基本兩三集就有一個反轉，節奏快，不拖沓。

《尚食》人物多，但非常混亂。（劇照）

其實自《延禧》之後，不難看出于正想趁熱打鐵，先後讓吳謹言再度搭配聶遠、秦嵐、許凱等，期待能再有「爆紅之作」，但似乎始終跳不出《延禧》的框框，這樣的冷飯又能炒多久呢？

《延禧攻略》中的「傅瓔CP」令劇迷意難平。（劇照）