雙生陌生人 | 賴慰玲醉心蜥蜴人理論　安祖蓮娜祖莉疑露蜥蜴腮？

賴慰玲在無綫（TVB）電視劇《雙生陌生人》飾演醉心神秘學的夏織織，深信蜥蜴人化身人類潛藏人間，首集中，她直指馬德鐘是蜥蜴人，鬧出不少笑話。



賴慰玲飾演的夏織織醉心蜥蜴人理論，更指馬德鐘飾演的高收成和巫棋男其中一位是蜥蜴人。（《雙生陌生人》截圖）

蜥蜴人來地球為統治人類？

實際上，蜥蜴人（Reptilian）的都市傳說由來已久。許多人深信外星人一早以超凡科技來到地球，部份以人形混入社會，控制人類世界。而各地政府為免引起騷亂，多年來否認外星人存在。去年由鄭子誠、陸永以及陰謀論研究者Adam主持的J2節目《邊度都有陰謀》亦有提及到蜥蜴人。

馬德鐘對蜥蜴人都頗好奇。（《雙生陌生人》截圖）

節目指，蜥蜴人的身體構造和外形基本和人類一樣，只是多了腮、開叉的舌頭、眼珠瞳孔呈欖尖形及全身佈滿鱗片。有考古學家發現埃及、古羅馬、中國、蘇美文明等壁畫及古人崇拜的神，都有半人半爬蟲的蹤影。還有人相信，蜥蜴人來地球目的是希望控制人類，為了確保後代能統治地球而近親相交，部份則與人類交配，產出有爬蟲動物和人類DNA的混種。

有人深信蜥蜴人希望統治地球。（節目截圖）

英女王、安祖蓮娜祖莉被指是蜥蜴人

另外亦有人指，蜥蜴人與人類創立了神秘組織「光明會」，曾任美國政要的奧巴馬、羅斯福（Roosevelt）、甘迺迪、希拉里（Hillary Clinton）等光明會成員均有親戚關係，也解釋了近親相交現象。

有人提出蜥蜴人扮成人類並露出破綻的證據，例如英女王眼睛於直播期間忽然充血又回復正常，且舌頭開叉；歌手Katy Perry受訪期間瞳孔突然變欖尖形；演員安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）疑似露出蜥蜴腮；前美國副總統戈爾被拍到下顎出現鱗片等等。

名人疑似為蜥蜴人證據：

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美國女牧師聲稱遭蜥蜴人騷擾

去年11月一位美國女牧師獲邀上電視節目《The Jim Bakker Show》，公開指證蜥蜴人冒充其丈夫。女牧師名叫Sharon Gilbert，Sharon聲稱於午夜時分，她旁邊出現了一位與他丈夫外貌一樣的男子，身邊還跟着奇特生物。該可疑男子多次試圖與Sharon發生性關係，並與她用意識交流，即使Sharon識破其真面目仍苦苦糾纏。Sharon忍無可忍下猛力撕下對方臉皮，竟然發現男子擁有爬蟲類外表，全身長滿鱗片。惟不少網友聽後無法投以信任，認為Sharon只是譁眾取寵。