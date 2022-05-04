雙生陌生人 | 《金宵2》總收視僅17.4 靠兩大女角或挽回流失觀眾
撰文：邱愛霖
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昨日（3日）三台收視報告出爐，無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）結局篇錄得15.6點，全劇總平均收視為17.4（17.35），排在2022年TVB劇集收視排行榜尾三的位置，只計星期一至五播出兼15集以上的劇集的話，更是位列榜尾，成績令人意外。
TVB觀眾未接受偏鋒題材
《金宵2》是TVB的重鎚出擊之作，播出前觀眾已抱有一定期待，惜成績強差人意。《金宵2》上一套9點半至10點半時段播放劇集為《飛虎3之壯志英雄》（下稱《飛虎3》），雖然近10年來已有5套講述飛虎隊的作品，題材可說是用到濫，但最終全劇總平均收視仍收21.5點。而《金宵2》有《金宵1》的好口碑加持，外加強勁宣傳，9點半時段總平均收視仍然跌了4.1點，不如題材一用再用的《飛虎3》，亦證明了TVB觀眾仍未能接受偏鋒題材，加上《刑偵日記》的啟示，TVB未來或會更為減少拍另類題材。
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賴慰玲湯洛雯討論度最高
《雙生陌生人》今晚播到第三集，煽情搞笑內容都有，題材穩穩陣陣，相信能夠拉高9點半至10點半時段的收視。除了馬德鐘一人分飾兩角外，全劇最大睇頭必數是兩位女角賴慰玲和湯洛雯。身為實力派的賴慰玲擁出色演技及觀眾緣，爽朗個性收穫不少粉絲。不少觀眾仍對其在《反黑路人甲》飾演四聯幫大小姐「蔣千霞」一角印象深刻。而今次賴慰玲在《雙生陌生人》以眼鏡宅女Look出場，網民大讚：「做咗人妻都咁正」
湯洛雯自於《金宵2》飾演韓迷癡女後，今次於新劇以全新女神形象亮相。雖然有網友指她比《金宵2》發福，但仍不掩其仙氣。至於飾演馬德鐘太太的陳煒則未有太多睇頭。另外昨晚徐榮出場，原來他劇中飾演患有智能障礙人士，罕有拋開型佬形象，頗有突破性。
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