食腦喪B︱陳曉華演技曾被劣評　下決心練咬字：喺街自言自語

陳曉華（Hera）經由參選《2018年度香港小姐競選》奪得冠軍而入行，入行後第二年就已經在《迷網》一劇中擔任第二女主角，不過由於是初次拍劇，而且場口較多，顯然表現不盡如人意。劇集播出的時候更被評為演技生硬，而且講對白時有懶音。



陳曉華（Hera）在《食腦喪B》演出有改善。（《食腦喪B》截圖）

初時出演時收到的劣評，反而成為了推動她改進演技的動力。在近期播出的《食腦喪B》中，陳曉華飾演梁倩桐（Bella）的時候，與出演《迷網》時相比，懶音已減少了不少而且演技也自然得多。

陳曉華（Hera）在《食腦喪B》飾演梁倩桐（Bella）。（《食腦喪B》截圖）

陳曉華接受《香港01》訪問說，《食腦喪B》的梁倩桐是自己入行後第二套劇集演出，說：「食腦係我入行第二套嘅劇集，兩年前依然會有不知所措嘅感覺，不過吸收當時經驗後令到而家拍劇都順利咗，希望大家不停會見到我嘅進步啦。」

近期陳曉華的演出愈來愈好。（劇集截圖）

陳曉華表示自己在咬字以及演技下苦功。（《食腦喪B》截圖）

事實上，陳曉華收到觀眾的評語後一直都在咬字以及演技下苦功，她說：「自從第一套劇出街之後都一直有練習，會提醒自己唔好講得太快，日練夜練，讀清楚每粒字練習咬字已經係我嘅習慣。有時候喺街或者公司，啲人見我自言自語其實都係因為我讀緊啲字，哈哈。好彩大家都知我自言自語係練習緊咬字，所以暫時都未有人問我有冇事，不過依然會因為鼻敏感，拍劇有時咬字發音唔多好。」

陳曉華在《食腦喪B》中暗戀何廣沛。（《食腦喪B》截圖）

談及在《食腦喪B》中的角色，陳曉華表示梁倩桐與她本身的性格有相似之處，所以今次演出更容易上手：「演得自然咗可能因為角色同自己有相似嘅地方，當時盡量都係喺屋企幻想多啲場口嘅畫面，到拍攝嘅時候狀態感覺會好啲，冇咁緊張。」