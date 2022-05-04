食腦喪B｜朱智賢悔偷食黎振燁　勇敢接受不完美的自己不重蹈覆轍

【朱智賢｜食腦喪B】日前，TVB熱播劇集《食腦喪B》因題材新類以喪屍為題材，吸引不少觀眾收看。劇集由何廣沛、江嘉敏、林凱恩、朱智賢、陳曉華、郭子豪、方紹聰等演員演出。《食腦喪B》因朱智賢與黎振燁「偷食」事件讓劇集延遲了2年才播出。「偷食」事件讓二人的事業一落千丈，黎振燁更因此事形象受損，再無法翻生。事件經過兩年沉殿，朱智賢幸得男友謝東閔不離不棄，日前更於個人社交平台訴說了自己感受，直言：「經一事長一智。」



TVB熱播劇集《食腦喪B》因題材新類以喪屍為題材。（Instagram@ashley_ellabel）

《食腦喪B》由由何廣沛、江嘉敏、林凱恩、朱智賢、陳曉華、郭子豪、方紹聰等人演員演出。（Instagram@ashley_ellabel）

2年前，朱智賢拍攝劇集《食腦喪B》暗撻人夫黎振燁，更被拍到二人於車廂私會，事件曝光令二人形象插水。朱智賢在男友謝東閔陪同下開了記者會交待事件，表示自己因未能抽出劇中角色並向大眾致歉。如今劇集延遲了2年終播出，朱智賢坦言早有心理準備，預料會有不少聲音及輿論。不過因曾犯錯，朱智賢於個人社交平台大談這2年的小小感受，她表示過往的錯誤已經放下，並勇敢接受一個不完美的自己，同時感激一路上扶持自己的人。

《食腦喪B》延遲了2年終播出，朱智賢坦言早有心理準備。（Instagram@ashley_ellabel）

朱智賢和黎振燁在《食腦喪B》飾演情侶。（《食腦喪B》劇照）

朱智賢拍攝劇集《食腦喪B》暗撻人夫黎振燁，更被拍到二人於車廂私會。（Youtube@TVB USA Official 截圖）

朱智賢曾參選《2012年度香港小姐競選》和《2013年度香港小姐競選》均告落敗，但加入TVB後前境一片光明，獲不少演出機會。由娛樂新聞台主播做到旅遊節目《3日2夜》，憑著甜美外貌及火辣身材成為熱話。

朱智賢曾參選《2012年度香港小姐競選》和《2013年度香港小姐競選》均告落敗。（Youtube@TVB USA Official 截圖）

朱智賢加入TVB後前境一片光明，獲不少演出機會。（Instagram@ashley_ellabel）

朱智賢憑著甜美外貌及火辣身材成為熱話。（Instagram@ashley_ellabel）

朱智賢漸漸受到大台重用，開始登場於不同的劇集中，而《食腦喪B》更獲相當重的戲份。正當外界都以為朱智賢「上位」之際，就被爆出「偷食」事件。在「偷食」事件曝光後的翌日，朱智賢在謝東閔陪伴下出席記者會，而謝東閔公開承認了男友地位，男友謝東閔亦替女友說好話：「可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」

爆出「偷食」事件後，朱智賢在謝東閔陪伴下出席記者會。（Instagram@ashley_ellabel）

謝東閔和朱智賢出席記者會交代「偷食」事件起末。（葉志明攝）

事隔2年，時間都慢慢沖淡此事，而《食腦喪B》亦終於在近日播出，朱智賢於個人社交平台上傳帖文，內容大概回顧2年間的一切：「為過去2年的生活來一個回顧一點一滴，瞬間湧上心頭想著想著，原來已經跨了一大步。感激沿路上一路扶持我的人，成長不是一朝一夕的事，要靠自己一步一步堅定走下去，步伐或許不再像從前輕鬆，但也是人生的過程。人生的養份、認知、放下 接受、重新出發，我會繼續盡200分努力走下去。」其後更以：「經一事長一智，從錯誤中學習也是成長的方式」間接向大家承諾會好好珍惜機會，不再重蹈覆轍，絕不忘初心。

事隔2年，朱智賢感激沿路上一路扶持自己的人。（Youtube@TVB USA Official 截圖）

朱智賢承諾會繼續盡200分努力走下去。（Instagram@ashley_ellabel）