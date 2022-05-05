還有明天︱金喜善李洙赫救收視失敗　分析高開低走4大原因

由金喜善、李洙赫和路雲等主演的《還有明天》自4月開播後，收視已由開播最高的7.6%一直下滑，上週播出的第10集更是跌至2.5%，跌幅多於60%。今天就來與讀者分析劇集高開低走的原因，未知之後6集能否挽救成功呢？



《還有明天》開播後收視持續下滑，成績令人意外。（劇照）

《還有明天》改編自同名網絡漫畫，由於原著有着極高人氣，自宣布開拍後已備受期待。加上金喜善染上一頭粉紅髮，完美還原著作角色，李洙赫的造型也獲讚是最帥陰間使者，因此在觀眾的高期望下開播。可是第二集起收視已持續下滑，似乎明星光環未有帶起好成績。

男主角路雲的人設一致被批不討喜。（劇照）

致命原因1：男主角人設不討喜、金喜善演技受質疑

不少劇迷指出路雲「崔俊雄」一角雖然心地善良，但卻因行為過於幼稚而變得不討喜。沒有成功帶觀眾入戲之餘，更令人感到煩厭；此外亦有網民質疑金喜善的演技退步，直言覺得她的發音不準確；李洙赫過短的出場時間亦令人失望，被批主角戲份不均。

《還有明天》過於的沉重主題反而變成了致命傷之一。（劇照）

致命原因2：故事過於沉重較輕鬆小品輸蝕

《還有明天》圍繞住自殺、欺凌和各式各樣的社會問題，主題相對沉重得多，這卻也成為了劇集的致命傷之一。有網民表示雖然劇集有加入笑位，但仍做不到舒壓的效果，所以即使劇集在週末播放也沒有動力追看，比起輕鬆的《社內相親》等吸引力大減。

劇集以單元播放，被批重複性高。（劇照）

致命原因3：劇集重複性高漸漸失去追看性

故事講述金喜善等的職責是試圖拯救打算輕生的人，由於劇集以單元形式呈現，因此由拯救到完成任務的循環每次都會重複一次。雖然內容和角色每集都略有不同，但幾乎一樣的節奏漸漸令劇迷失去追看性。

面對其他同期作品，《還有明天》的競爭力相對低。（劇照）

致命原因4：同期作品大削其競爭力

雖然《還有明天》有金喜善和李洙赫等加持，但似乎話題始終不及有李炳憲、金宇彬和申敏兒等強大陣容的《我們的藍調時光》，關注度亦不及李準基主演的《Again My Life》。加上已完播的《社內相親》和《二十五，二十一》仍高掛串流平台排行榜，前後夾攻下令劇迷難以突圍而出。

劇集至今仍未解開金喜善和李洙赫的前世關係，觀眾希望之後6集能好好交代。（劇照）

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