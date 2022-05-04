我們的藍調時光︱韓志旼獲玄彬讚最美女演員　出道20年零負評醜聞

由李炳憲、申敏兒和車勝元等主演的《我們的藍調時光》繼續熱播，第8集更刷新收視至9.559%。與金宇彬搭檔的韓志旼在劇中飾演一名謠言多多的新手海女，現實中的她卻是出道20年來零負評的模範演員。



韓志旼在《我們的藍調時光》飾演被謠言圍繞住的海女「李英玉」。（劇照）

1982年生的韓志旼就讀高中時，因有着天生的美貌而獲老師推薦拍廣告。可是韓志旼只把演藝事業當興趣，一次試鏡與家族旅行撞期，她當然地選擇了後者，直至大學時期才有將演員當職業的想法。韓志旼2003年通過《All In 真愛賭注》正式出道，當時她飾演宋慧喬的少年時期；後來一套《大長今》讓她成功爆紅，清純的古裝美貌俘虜了大批觀眾的心。

韓志旼自少擁一張清秀美貌，在老師推薦下開始拍廣告。（網上圖片）

韓志旼的出道作就是飾演宋慧喬的少年時期。（劇照）

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韓志旼爆紅後邀約不斷，20年來拍過《屋塔房王世子》、《我愛流氓老師》和電影《密探》等，她合作過的男演員包括鄭雨盛、孔劉、李炳憲、南柱赫和丁海寅等，是真正收集了三代男神的「男神收割機」，但韓志旼出道以來卻從來沒有認過愛。在沒有緋聞的炒作下，韓志旼憑演技站穩陣腳，除了獲《百想藝術大賞》及《青龍電影獎》等認證外，她於2019年更於《第10屆韓國大眾文化藝術獎》獲頒「國務院總理表彰獎」。

韓志旼於2019年獲頒「國務院總理表彰獎」，以表她多年對韓劇的貢獻。（網上圖片）

提到韓志旼不能不提她的天然美貌，甚至就連曾合作兩次的玄彬也大讚她是最美的韓國女演員。對於外貌，韓志旼曾講過自己排在母親和胞姐之後，是家中最後一名。她大爆母親也曾被星探相中過，邀請她飾演李英愛的媽媽，但礙於太害羞而拒絕了，可見韓家一家的優秀基因令人佩服。

玄彬曾兩次與韓志旼合作，認證她是韓國最美的女演員。（news1）

韓志旼自言外貌排行家中最尾，媽媽更曾被星探發掘。（網上圖片）

除了美貌及實力外，韓志旼也是20年來零負評的藝人，有關她的美談數之不盡。除了日常對工作人員照顧有加外，據悉韓志旼出道前後同樣熱心公益，大學選科時能夠選擇與演藝工作有關的科目，但她仍堅持考入首爾女子大學的社會福祉學系，只為能夠幫忙更多弱勢。韓志旼就讀大學參與義工活動時曾被邀接受訪問，但她當時堅持不用演員的名義接受，希望節目組能以她學生的身份做採訪，獲大讚人美心善。

韓志旼20年來零負評，獲大讚人美心善。（BH Entertainment）

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