還有明天｜金喜善當年拍戲期間曾暈倒 幸得成龍抱著才恢復知覺

現年44歲的韓國女演員金喜善近日憑新劇《還有明天》回歸小銀幕,飾演陰間使者「具戀」的她以一身破格粉紅色bob頭登場獲大讚神還原原著漫畫中的造型,更被觀眾讚歎其二十年如一日的美貌,即使現時已經是一女之母,站在25歲的男主角路雲身旁一點也不顯老,仍然是當年曾經迷倒成龍和黎明的「韓國第一美女」。



金喜善美貌依舊。(Instagram:@lovely.katie.k)

金喜善以一身破格粉紅色bob頭登場獲大讚神還原原著漫畫中的造型。(《還有明天》劇照)

金喜善站在25歲的男主角路雲身旁一點也不顯老。(《還有明天》劇照)

金喜善於16歲時以模特兒身份出道,憑住一個雪糕廣告就成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度,並成功轉型成為一名演員,她的第一部劇就是1993年的《恐龍先生》,並在六年內接拍16部劇集。

金喜善憑住一個雪糕廣告就成功以絕世清純美貌得到外界的關注打開知名度。(網上圖片)

金喜善的第一部劇就是1993年的《恐龍先生》。(網上圖片)

被指介入黎明、舒淇戀情

金喜善開始打開知名度之時,有指「四大天王」的黎明於1995年在韓國宣傳電影時被外形亮麗的她吸引並展開地下情,然而兩人為了事業戀情維持兩年就告終。但有指黎明於1999年與舒淇擔地下情時曾經陷三角戀,更有報道稱他當年試過為情自殺而登上頭條,更有一段金喜善的英文對話錄音流出:「If you have your girlfriend, or you love her, just tell me, Okay?(如你有女友,或者你愛佢,你講我知,ok?)」及後2000年有指他與金喜善私下約會度過情人節,及後被傳媒影到而導致舒淇和黎明分手,但金喜善和黎明從來未有對外承認過戀情,關係至今仍迷離撲朔。

金喜善於16歲時以模特兒身份出道。(網上圖片)

有指黎明在韓國宣傳電影時對金喜善一見鍾情。(影片截圖)

真正令金喜善在亞洲地區走紅的,是她於28歲時與成龍主演的2005年華語古裝電影《神話》。當年正值顏值巔峰的金喜善在電影中飾演玉漱公主,猶如仙女下凡般的美貌除了得到韓國和內地觀眾的喜愛之外,更深受男主角成龍的戲外而獲得「龍女郎」的稱號。

金喜善於28歲時憑與成龍主演的華語古裝電影《神話》在亞洲打開知名度。(《神話》劇照)

有指金喜善在野外拍攝《神話》的時候身體不適而暈倒,幫她恢復知覺的就是成龍。(《神話》劇照)

有指金喜善在野外拍攝《神話》的時候身體不適而暈倒,成龍馬上抱着金喜善幫她取暖才成功令她恢復知覺,因此金喜善視對方為救命恩人而令兩人關係變得要好,再加上她一個人離開韓國去多內地拍攝得到成龍無微不至的照顧,直到現時兩人依然保持良好的關係。2014年,成龍在北京舉辦慈善演唱會時,更用專機接送正在韓國拍攝《真是好時節》的金喜善出席,甚至在台上獻吻,相差24歲的友誼依然長存。

金喜善當時有「龍女郎」的稱號。(VCG)

2014年,成龍在北京舉辦慈善演唱會時,更用專機接送正在韓國拍攝《真是好時節》的金喜善出席,兼在台上獻吻。(VCG)

金喜善和成龍至今依然是好朋友。(VCG)

金喜善於2007年與富豪企業家朴周英結婚,並於兩年後誕下女兒,直到2012年復出與李敏鎬合作古裝劇《信義》得到不少正面的評價,近年她主演的《有品位的她》及《《NINE ROOM》等劇也得到不錯的收視佳績,其中她更在去年與周元主演的《Alice》中以大學生look登場被讚是不老女神,如今在《還有明天》中更成功演活漫畫中的粉紅頭髮女主角具戀,「韓國第一美女」地位依然無人能動搖。

金喜善於2007年與企業家朴周英結婚,並於兩年後誕下女兒。(網上圖片)

《還有明天》由金喜善、路雲、李洙赫和尹志溫主演。(《還有明天》劇照)

