江嘉敏爆曾被TVB小生拍MV示愛　透露男方姓氏特別：斯文青靚白淨

《食腦喪B》熱播，擔正女一嘅江嘉敏為林柏希主持節目《月傾會》做嘉賓。江嘉敏表示現時最想得到的獎項是「飛躍進步」：「呢個moment如果你問我，咁多個獎最想攞咩，一定係飛躍進步，因為我想觀眾同我一齊成長之餘，係睇到我進步！」



江嘉敏為林柏希主持節目《月傾會》做嘉賓。

由《親親你好媽》到依家嘅《食腦喪B》，江嘉敏都遇上拍檔何廣沛同郭子豪。江嘉敏怎樣評價兩位男神呢？她說何廣沛是一個好好的大哥哥，「起初會覺得佢好鬼chok，因為佢永遠都係行出嚟一副好完美男神嘅形象，佢到依家都係㗎！後尾相處落，我就覺得佢係一個好窩心、好願意分享嘅一個大哥哥！」更爆料說：「佢成日覺得自己係好靚仔，哈哈哈，咁which is佢真係靚仔嘅！」至於郭子豪，她坦言：「佢真係典型以為自己係好靚仔嗰啲，哈哈哈，死啦死啦，得罪咗佢添！佢係一個好男人，絕對係一個好好嘅男朋友，佢真係一個好錫女朋友嘅人，呢個真係幾加分嘅！」

江嘉敏曾因為與傳緋聞而情緒崩潰。（《兄弟》劇照）

傳搞人夫陷崩潰 分手有米男友喊足2個月

27歳江嘉敏2016年加入TVB，圍繞佢嘅新聞是非不少，傳過不和、搞人夫、遊船河事件等，林柏希問及覺得大眾對她有什麼印象？江嘉敏答得直接，說：「是非精囉！其實我覺得呢一樣嘢，我係有少少唔開心嘅，因為自己性格衝動啦，總之有好多嘢加埋，變咗觀眾focus就係佢好多新聞、好多是非，江嘉敏就係等於負面囉！出到嚟會扼殺咗我哋背後有幾努力付出！」

拍《兄弟》一劇，傳出和男主角人夫王浩信的緋聞，一度令江嘉敏崩潰。（資料圖片）

拍《兄弟》一劇，傳出和男主角人夫王浩信的緋聞，一度令江嘉敏崩潰，「拍《兄弟》嘅時候，有我人生第一篇嘢，是非啦，即係頭條新聞，嗰個moment我係應付唔到，我好記得嗰個moment我就衝咗上去監製間房，我同佢講話我唔想再拍呢套劇喇，因為我唔識得點樣去handle呢一個是非！嗰排情緒唔穩定到，我話依家要喺TVB天台度跳落嚟，後尾阿聰即係張繼聰，同埋阿Joe監製，佢哋打嚟，大佬其實好小事㗎咋，呢一行，有邊個係未經歷過呢一個moment，其實到你大個睇返轉頭，呢個係一啲好皮毛嘅事！」

江嘉敏直認與圈外男友Anthony分手。

最近傳出與圈外男友Anthony分手，江嘉敏直認單身，說：「（分手）幾個月啦！其實我哋冇好明確地話分手，我相信都存在咗好多問題，我覺得我喺呢段關係，學到嘅嘢就係要溝通！」喊咗幾耐？「梗係有唔開心啦，因為始終都三、四年，（喊咗）嗰零兩個月，好長㗎，大家一齊嘅時候都長㗎！」

邊個追江嘉敏？

斯文男星作歌拍MV示愛狂追

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，林柏希問江嘉敏有沒有試過和圈中人拍拖？江嘉敏秒答：「絕對冇！因為我自己做呢一行，我覺得如果同圈中人拍拖，可能傾嘅嘢會好悶囉！」有沒有男藝人或者知名人士追過妳？江家敏猶豫了一會，說：「佢好sweet嘅，（後生定老㗎？）後生，真係好sweet嗰喎，但係嗰排我未係一個適合狀態拍拖，所以我唔會同佢一齊囉！佢作咗一首歌俾我，跟住佢仲拍咗個MV俾我，係咪sweet呀，我由懂事以來係未經歷過一啲咁sweet嘅嘢㗎！佢唔係歌手，但係佢好有心機地，用咗我個名去作咗一首歌，將佢想講嘅嘢，寫晒首歌入面囉！」電視台演員？TVB嘅？「哈哈哈，唔講得...係我哋公司嘅！」江嘉敏又透露對方姓氏一點也不普通，說：「佢斯斯文文青靚白淨，（未做到男主角住？）努力緊嘅，佢好鬼溫柔㗎！」

余德丞正在上位中。（IG@yuduck）

伍允龍今日現身現視城出席無綫熱播劇集《鐵拳英雄》宣傳造勢活動。（梁碧玲攝）

丁子朗。(丁子朗ig)

胡㻗。（IG圖片）

根據線索，姓氏不普遍而又和江嘉敏合作過嘅男藝人又非一線藝人，又只得余德丞、伍允龍、丁子朗同胡㻗幾位。究竟是誰？江嘉敏始終沒有告訴林柏希。

江嘉敏同不少藝人合作過。

問到有哪位藝人是「呢一世都唔想再合作」？江嘉敏就話：「女暫時未有！有個男artist，我係可免則免嘅，原因係大家合作，我嗰時仲係好新，但係要做嘅（角色）太heavy，咁啱佢嗰個角色，就係要活喺自己世界裏面！尤其我哋係partner，溝通真係好重要，我又咁新，我又唔知點樣去處理咁heavy嘅情緒，跟住你又喺你自己世界裏面，我同你講嘢，你就會（唔理），溝通幾乎係零！」林柏希似乎估到答案，她說：「套劇兩個字嘅！」

江嘉敏上節目接受訪問。

鍾意霆鋒古仔 珍姐、樂小姐好嚴厲

林柏希再問江嘉敏，有沒有哪一位男演員，拍檔過或者未拍檔過都好，曾經心動過？江嘉敏說：「我想揀謝霆鋒同古天樂！謝霆鋒嗰陣有套戲好鬼有型，古天樂又型喎，然之後我就喺度幻想，話我想做佢個女或者女朋友，我成日都係咁諗嗰陣！」

江嘉敏表示珍姐、樂小姐好嚴厲。（IG圖片）

講到電視台到底有冇擦鞋文化，有沒有送過禮物給珍姐同樂小姐？她回答：「我從來都冇做過，（一份禮都冇送過？）有時新年，我會買啲賀年食品，但唔係淨係送俾佢兩個囉！」江嘉敏眼中兩位女高層是怎樣？她說：「我仲想用一個字去形容佢哋兩個添，嚴厲！珍姐見到我好烏歪又唔化妝唔梳頭返工呢，佢會離遠叫我：『江嘉敏吓嘛，入嚟。』我話：『吓，做乜事呀。』跟住就入去啦，佢話：『知自己係個artist呀吓。』我話：『知呀，知呀。』佢又話：『點解要着leggings嘅你，你一陣間去減肥呀？leggings係做運動先着㗎嘛！」

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最後林柏希俾機會江嘉敏自白，如何令觀眾重新認識江嘉敏？自認衝動派的江嘉敏好認真的說：「好多觀眾可能覺得我好寸，又冇乜禮貌又多是非啦，但係我想講嘅係，我真係衝動㗎！如果大家喺街度見到我，我覺得除咗hi呀、可唔可以影相之外，大家可以奉勸我一句，家敏，唔好再咁衝動喇！我諗大家如果keep住咁樣提點我，我覺得我會變好㗎！」