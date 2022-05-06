台灣真人版娜美確診自揭染疫慘況　實測用清冠一號自救有效嗎？

台灣女團「伊梓帆」30歲隊長梓梓（董梓甯）曾是中華職棒啦啦隊Lamigirls之一，憑著32E及螞蟻腰的火辣身材，受封「真人版娜美」。平時經常透過社群分享生活的她，近日被粉絲發現多天未更新動態，才透露自己確診了，狀況非常糟糕。



梓梓昨日在IG發文，這幾天很多人私訊她怎麼彷彿人間蒸發：「沒錯，各位我在幾天前確診了」；梓梓表示，這幾天臨時取消好幾場錄影，因為確診至今不舒服的程度非常巨大，過程中都有服用清冠一號，直到昨天才退燒稍微好轉，讓她相當自責「抱歉讓各位擔心了」。

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梓梓透露，確診前一天原本還生龍活虎，沒想到當天早上起床就出現喉嚨痛的症狀，雖然很輕微，但她仍決定快篩自保，沒想到結果呈陽性，當下她立刻停下所有動作，到當地醫院PCR採檢後確定染疫；前四天狀況非常糟糕，照三餐吃藥都無法退燒，咳嗽咳到流淚、頭暈頭痛、全身痠痛疲倦，直到昨天才終於退燒，除了輕微咳嗽，已經沒有太嚴重的狀況。

另外梓梓坦言，確診當時自己人在台中的練舞室練習，因為除了團員還有其他陌生人，當她快篩陽性的消息曝光後，現場竟有人在她還沒離開時，就往她的方向噴灑酒精，還有人說「我待會要憋氣走過去」等，讓她很自責也很挫折，雖然知道沒有惡意，但她仍希望大家都能將心比心：「不論在說話或行為方面，盡量溫柔以待。」

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