泰劇版《夫妻的世界》班底超強大　呢個激靚泰星演最強小三呂多景

【看見泰國／夫妻的世界】泰國影后、影帝聯手！據泰媒報導，由金喜愛、樸海俊、韓韶禧主演的大熱韓劇《夫妻的世界》將翻拍成泰劇，泰國第三電視台已確定邀請《情書》主演Anne、《鬼影》男主Ananda和曾出演《莫測高深一女生2》的泰英混血演員Pat出演主要角色，泰劇翻拍的《夫妻的世界》演員陣容强大。



泰國第三電視台近日宣佈購買了英劇《Doctor Foster》系列版權，將翻拍著名韓劇《夫妻的世界》。在泰版《夫妻的世界》（The World of the Married 2022）當中，泰國影后Anne Thongprasom將出演擁有帥氣老公和懂事兒子的醫院副院長“池善雨”，泰國影帝Ananda Everingham扮演“池善雨”的老公，即出軌第三者的“李泰伍”，泰英混血演員Pat（Patricia Tanchanok Good）飾演第三者“呂多景”。

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“池善雨”扮演者Anne是泰國著名演員及製片人，代表作品有《愛的漣漪》、《情書》、《影子姐妹》、《最後的救贖》等，曾製作《假扮女傭》、《保留丈夫》、《情牽一線》《我的法定老公》等泰劇，共獲得5次Top Awards最佳女主角、3次TV Gold Awards最佳女主角、2次Nataraj Awards最佳女主角等；“李泰伍”扮演者Ananda曾出演過《鬼影》、《海上的女皇》、《永恆》等，曾2次獲得“泰國電影金天鵝獎；“呂多景”扮演者Pat是一名新生代的泰英混血演員，因在《莫測高深一女生2》飾演「Minnie」而被人所熟知。

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據悉，韓劇《夫婦的世界》改編自英劇《Doctor Foster》，講述一對原本深信愛情的夫婦“池善雨”和“李泰伍”，因為丈夫出軌第三者“呂多景”，夫婦之間的信任被打破後陷入復仇漩渦的故事，自播出以來屢次打破播出平台JTBC收視紀錄。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】