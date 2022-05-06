《且試天下》登上Netflix榜首　楊洋趙露思最強CP成流量天王天后

內地劇《且試天下》熱播，更一度登上了Netflix熱搜榜首位，該劇由楊洋和趙露思主演，分別飾演武林中的兩大高手「白風黑息」，二人仿如一對歡喜冤家，相交相戀，網民大讚二人外型合襯，但原來劇情並非一般的甜寵劇，皆因二人各自有著不可告人的秘密身份，下文為大家帶來劇集的三大看點，分析該劇的爆紅原因。

楊洋和趙露思在新劇《且試天下》中，成為最強CP。（劇照）

楊洋憑電視劇《全職高手》爆紅，近作有《特戰榮耀》及《且試天下》，俊朗外貌，高大帥氣，出道後已俘虜不少粉絲，而只得23歲的趙露思，曾擔正演出《傳聞中的陳芊芊》，一炮而紅，二人在新劇《且試天下》分別飾演黑豐息和白風夕，二人在江湖上齊名，之後不打不相識，更發展成為戀人，二人外型合襯，在劇中由鬥智鬥力，到相知相愛，百分百有齊甜寵劇的元素，網民對這一對CP甚為滿意，成為追劇的一大動力。

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劇中講到天下七分，以大東國為尊，號令其他六州，藩王各懷鬼胎，均想獨霸天下，而該劇除了楊洋和趙露思談情說愛外，二人背後亦有隱藏身份，黑豐息其實是雍州二皇子豐蘭息，一心謀取天下。至於白風夕表面是江湖俠女，其實是青州的公主風惜雲，一手建立風雲騎，也是志在家國的人物，夫妻婚後因為背後的勢力，令二人一直存在隔閡，劇中的謀略詭計，比起男女主角的愛情故事，更能吸引男性觀眾。

李若彤飾演的百里氏，是劇中大奸角。（劇照）

張豐毅飾演的雍州王，霸氣外露。（劇照）

《且試天下》除了有兩位流量小生花旦擔正外，配角亦粒粒皆星，包括由張豐毅飾演的雍王豐宇，李若彤飾演的雍州王后百里氏，二人也是好戲之人，成為該劇爆紅的原因之一，現時劇集罕有地超越韓劇，在Netflix的熱搜榜，穩坐第一位，劇集成功相信會成為未來開劇的方向。

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