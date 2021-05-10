傳聞中的陳芊芊｜趙露思「7日減肥」餐單公開！日日加餐仍激減5kg

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-10 22:30

22歲的大陸新生代女星趙露思以《傳聞中的陳芊芊》爆紅，甜美外型+靈活演技十分討喜，但是天生圓臉的她，常常被捕捉到肉肉雙下巴的樣子，更被網友封為「最胖女演員」，不過他憑著自創的經期瘦身運動和減肥餐單，成功甩掉5公斤，從肉包臉變成V煞臉，網友狂讚根本是仙女下凡！

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趙露思不私藏大公開瘦身全攻略

前些日子趙露思在小紅書公開自己的「經期瑜珈運動」+「7日減肥菜單」，總共有三組瑜珈伸展動作，對於消水腫非常有效！許多網友跟著實測，在短短7天就瘦了3公斤，堪稱最強甩肉大法，馬上在網路上引爆話題！小編立刻為大家介紹。 （點開放大看👇👇👇）

7日減肥餐單公開，網友實測甩3公斤

趙露思特別說到減肥時絕對不吃晚餐！但是即使一天兩餐也不會讓自己餓到，早餐和午餐吃完之後都會「加餐」維持飽足感，讓這組減肥餐單均衡且容易執行，想瘦的姊妹們趕快筆記起來！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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每天喝8杯水，排毒又美顏

最後趙露思說到自己每天都會喝起碼2公升的水，不只能夠排毒、減肥、還可以讓代謝增加、精神變好，皮膚也會吹彈可破，光亮滑溜！而醫生也建議每個人一天都應該喝到自己的體重乘以40的水量，60公斤的人每天就要喝到2400毫升，依此類推看你有沒有喝足夠水喔！

同場加映：網傳「8杯水減肥法」比168斷食法更有效？輕鬆搣甩5kg卻暗藏禁忌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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