一起露營吧 | 陳偉霆與章若楠互動超sweet　網友：好有戀愛的感覺

陳偉霆（William）與小11歲內地演員章若楠合作的劇集《照亮你》於上個月初煞科，兩人的婚紗路透相曝光後獲網友大讚CP感十足，非常期待劇集播出。而最近，陳偉霆與章若楠又在戶外真人騷《一起露營吧》中合體，齊齊擔任固定嘉賓，二人的相處模式更登上微博熱搜，甜蜜爆錶！



在首集中，陳偉霆與章若楠見面後便爆料雙方都有很多醜照在對方的手機中，章若楠笑言：「我們倆是在現場互相拍醜照，拍到把手機放地上投降那種。」隨即兩人還做出投降姿勢，默契十足。其後，陳偉霆聯合其他幾位嘉賓挑選章若楠擔任隊長，但女方毫無經驗，在裝備店一團霧水，這時陳偉霆前往幫手，令章若楠欣喜若狂，感動到眼濕濕，陳偉霆也直言剛才只是玩玩：「怎麼會讓你一個人。」非常寵愛對方。

+ 4

首日出發去露營，陳偉霆不止與章若楠同車，當日的裝扮還意外撞色系，似足情侶裝，之後陳偉霆表示現在廣州的天氣在戶外會有很多蚊，話音未落，章若楠已經拎出防蚊噴霧，再次體現出默契，陳偉霆續指道：「從昨天開始到今天，我就很喜歡跟章若楠錄真人騷。」一邊講一邊望向窗邊，難忍笑意，章若楠聽後也害羞地將臉擰向一邊，最後兩人都忍不住爆笑。

+ 8

第二集中，幾位嘉賓談起對大家的印象，陳偉霆毫不避忌地說：「若楠，我不知道為什麼，有時候我看到她，我會很自動地想去保護她。」大讚章若楠被燙傷之後，笑著回應無事，擦點藥膏就好，直率不矯情，「特別特別棒」，很是欣賞。

+ 6

雖然才短短兩集，但不難看出陳偉霆與章若楠關係密切，平時互相鬥嘴，需要幫手的時候卻又第一時間出現，對此，網友都紛紛留言道：「這兩人好有默契」、「這倆人在一起就是戀愛的感覺，好有戀愛的氛圍感」、「他們兩個在一起，真的太甜了」、「這是一個戀愛綜藝吧」、「看到他倆一起，感覺滿屏冒著粉紅色的泡泡」等，對兩人的新劇《照亮你》翹首以盼。

《照亮你》上個月才剛剛煞科。（微博@電視劇照亮你）

另一方面，去年8月陳偉霆被影到與超模何穗多次同車出入寓所，疑似同居，但因女方曾經有一段婚史，男方粉絲認為對方襯不起，更支持章若楠。

何穗近日po泳衣相被指懷孕，其後刪除。（微博圖片）

+ 17

不過，既然是綜藝節目，一定免不了劇本，好似這兩集的任務，章若楠分別要同陳偉霆單獨合照5次、跳舞3次，似乎是節目組有意「撮合」，加之新劇待播，或者是以這樣的「CP」形式宣傳預熱，大有可能只是做戲。

現時25歲的章若楠擁有大眼高鼻鵝蛋臉，樣貌清純甜美，笑容感染力十足。2017年12月，她憑藉電影處女作《悲傷逆流成河》正式進入演藝圈，去年與許光漢合作的愛情片《你的婚禮》引起很大迴響，在95後演員中佔有一席之地。