一起露營吧 | 陳偉霆獲謝霆鋒授專注力秘訣　透露曾在意他人目光

由陳偉霆、黃雅莉、楊迪、章若楠、王子異擔任固定嘉賓的戶外真人騷《一起露營吧》自上周首播後好評如潮，五位藝人相處融洽，且笑彈不斷，成為觀眾茶餘飯後的熱話。



五位嘉賓相處融洽，每一個地方露營都有一位飛行嘉賓。（微博@一起露營吧）

最新一集中，王子異提及「注意圈」的話題，即首先聽一個能聽到最遠的聲音，然後再最近的能聽到的一個聲音，這樣切換，個人的注意力會特別厲害，可以通過這個注意圈去屏蔽想屏蔽的信息，接收到想接收的信息。

王子異2018年通過參加選秀節目《偶像練習生》出道，今年25歲。（微博@一起露營吧）

對此，陳偉霆馬上附和王子異，表示自己非常認同，他回憶以前同謝霆鋒拍戲時，對方曾傳授類似的經驗：「他問我要不要學詠春拳，然後他帶我去一個公園，霆鋒就找了一個椅子坐在旁邊，他叫我站在中間打詠春拳。」當時霆鋒坐在一旁為陳偉霆加油，慢慢地，圍觀的人也越來越多，令陳偉霆一頭霧水：「我可以聽到旁邊很多人說『那個陳偉霆在幹嘛啊』，我看到有狗仔隊來了，然後我有點生氣，就是我覺得為什麼要這樣做，為什麼要帶我來這個（打詠春）。」其後霆鋒向陳偉霆解釋了這樣做的原因，是讓他學會屏蔽：「就是學會其他人說什麼，你不要聽，不要理，你專注在自己的世界裡。」陳偉霆坦言：「以前我會很在意別人怎麼看我，為什麼你又誤會我了，為什麼你又這樣寫我了，但是經歷過那段時間，讓我學會屏蔽。」

謝霆鋒曾經也經歷過「噓聲」。（微博@鋒味）

陳偉霆2006年與張致恆、麥子豪組成Sun Boy’z出道，但不到兩年便解散，在2007年被網友在討論區踢爆他與Angelababy交往，更指被認出後二人態度囂張，怒目相向，令人大感不滿，之後網友便以黃曉明訪問時的一句「而我不知道陳偉霆是誰」恥笑他出道多年但沒有人氣。2013年，陳偉霆轉戰內地市場，通過古裝劇《少年四大名捕》、《古劍奇譚》等逐漸聲名大噪，人氣水漲船高，參演了大量劇集與綜藝節目，賺得盆滿缽滿，不過在香港的人氣依然停滯不前，加之2015年他與蔡卓妍分手，導致形象再度插水，爭議不斷，兩地的口碑呈兩極狀態。現在陳偉霆已經在內地發展近10年，人氣依然有增無減，一舉一動都引起網友熱議，且參與不少官方節目，被視為一位「正能量」偶像。

陳偉霆日前剛剛參加了央視五四青年節晚會。（微博@霍汶希Mani）