馮小剛經紀公司被21歲蔣依依起訴？　童星出身已年半無工開！

內地娛樂圈近日風波不斷，前有宋威龍起訴于正公司，後有李易峰及其工作室被品牌「浪莎」起訴，昨日（6日）又有馮小剛被演員蔣依依起訴的消息，因而引起熱議。



蔣依依樣貌甜美。（微博@蔣依依工作室）

據企業查詢平台企查查顯示，蔣依依因合約糾紛起訴玖禾禧兆（天津）文化經紀有限公司，該公司曾用名為美拉久禾（天津）文化經紀有限公司，2021年4月，大股東從馮小剛持股30%的浙江東陽美拉傳媒有限公司變更為北京玖禾禧兆文化傳媒有限公司。目前，玖禾禧兆現由北京玖禾禧兆文化傳媒有限公司100%持股，後者公司由王辰、孫於夕共同持股。資料顯示，美拉久禾經紀公司由孫於夕與馮小剛共同創立。

有網友指，作為00後演員，蔣依依已經兩年沒有進入劇組拍戲，且演技好、顏值高，又有觀眾緣，但出道多年，從未做過女主角，以為她沒有簽約公司，所以才無戲拍，因此替她抱不平。對於這個消息，蔣依依工作室也立即做出回應：「不喝烏龍茶。」並tag了美拉傳媒，對方亦表示與自己無關，且有粉絲澄清，指馮小剛早已離開起訴的公司，與蔣依依解約沒有任何關係。

今年21歲的蔣依依是童星出身，6歲已開始拍戲，扮演多位明星包括王麗坤、安以軒、李小璐、林依晨、Angelababy等的童年角色，為大眾所熟知，觀眾緣不錯。在2020年年尾，蔣依依拍完馮小剛執導的網劇《北轍南轅》後，便沒有新作推出，且在該劇中是友情客串，近一年半沒有進入劇組，對於新舊交迭之快的娛樂圈來講，浪費了不少時間，因此網友也紛紛祝福她解約後有更好的作品推出。