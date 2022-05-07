親子真人騷回歸？　芒果TV推《爸爸當家》王祖藍夫婦合體任嘉賓

內地湖南衛視2013年由韓國MBC電視台引進的親子真人騷《爸爸去哪兒》自播出以來受到廣泛關注，播出五季之後，由於國家廣電總局嚴加管控未成年人參與真人騷，且不得炒作及包裝明星子女，要求減少製作親子節目，因此近年來該類節目幾乎絕跡綜藝。



今日（7日），湖南衛視旗下網絡平台芒果TV官宣新節目《爸爸當家》，是一檔女主外、男主內的男性全職育兒觀察真人騷，由王祖藍、李亞男、魏晨、主持人李艾、早教專家張雅蓮擔任觀察嘉賓，四位「全職爸爸」包括街舞舞者肖傑、跳水奧運冠軍吳敏霞的老公張效誠，以及兩位素人，五位嘉賓將全程陪伴、觀察節目中四位全職爸爸的工作日常，祖藍還在微博發文表示：「來《爸爸當家》給自己定了小目標，就是努力觀察學習！我也想做全職奶爸。」並附上自己在節目中的表情包，節目將於5月10日首播。

海報童趣十足。（節目海報）

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單看節目形式，不少網友認為同韓國親自真人騷《超人回來了》相似，節目以觀察名人爸爸在沒有妻子的協助下獨力照顧孩子48小時為主題，內地浙江衛視也曾模仿拍攝中國版本，改名《爸爸回來了》，參與的嘉賓包括賈乃亮、吳尊、杜江、體操奧運冠軍李小鵬等，口碑收視不俗。對此，不少網友都很期待節目播出，同時也希望《爸爸去哪兒》可以重返熒幕。

李小鵬的女兒奧莉當年深受觀眾喜愛。（微博@李小鵬）

早在2018年以後，親子真人騷幾乎銷聲匿跡，《爸爸去哪兒6》上線遙遙無期，黃貫中等有份參與的《爸爸想想辦法吧》播出時間也一拖再拖，最終只能於海外上線。因此，今次的《爸爸當家》得以問世，似乎也令網友看到了這類節目解禁的希望。不過，在去年9月2日，廣電總局曾列出8項規條整治行業風氣，當中再度提及「不得播出明星子女參加的綜藝節目同真人騷」，可能因該節目中的子女父母都非明星，因此才得以播出。