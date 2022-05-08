風起隴西 | Angelababy演技爆發　喊戲獲網友激讚「珍珠落淚」

Angelababy有份參演的劇集《風起隴西》開播後創CCTV8收視新低，令人嘩然，部分網友將原因歸咎於她，但人氣高企的Baby在出場後拉高了收視，且在網播平台播出的成績不俗，口碑、評分也不錯，獲得大量觀眾認可。



Baby女扮男裝的造型也不錯。（劇照）

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雖然今次Baby在劇中只是戲份並不多，不過她的飾演的美女間諜柳瑩身份特殊，亦是劇中關鍵人物之一，人前人後兩副模樣，對演技來講是一大考驗，因此也備受觀眾矚目。在近日播出的戲份中，Baby一時偷錫聶遠面珠，一時又向白宇施展美人計，將俏皮、撒嬌詮釋到位，迷得兩人團團轉。白宇雖對Baby身份起疑，但面對質疑時，Baby一臉無辜，更讓對方抓走她，令白宇心生憐憫，拿出通行令牌贈予Baby，兩人就此告別。實際上，Baby與白宇早已互相暗生情愫，奈何有愛難言，在收下令牌後，她緊緊擁抱對方，之後便頭也不回的走了。

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而在花絮中，Baby看到這場戲時，便琢磨柳瑩對荀詡（白宇角色）的情到底是真是假，如果抱一下就坐實是真，如果不抱就走感覺是達到目的，最後工作人員建議「可以抱」，只見Baby強忍的淚水由面頰滑落，克制卻情深，雖然沒有 一句台詞，但不難令觀眾感受到這兩滴眼淚包含了太多無法道出的真心，身負使命，有苦難言，感染力十足，網友見到後也紛紛大讚「Angelababy珍珠落淚」，直言「感到撕心裂肺的疼痛」、「太虐心了」、「Baby哭得好美啊」等。