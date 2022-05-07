蘇樺偉故事打動年輕創業家邀合作　沈慧林：佢係無忘初心

去年以殘奧金牌得主蘇樺偉（偉仔）的人生故事作改編成的電影《媽媽的神奇小子》感動不少觀眾，其中一位就是萬希泉創辦人──年輕創業家沈慧林（William），正因為如此在一次機緣巧合下邀請偉仔共同合作，近日就推出以「神奇小子」陀飛輪腕錶系列，其中一款以「母子情」為主題，今（7日）偉仔就聯同蘇媽（蘇韓小貞）一起為腕錶拍攝宣傳照，母子二人笑得開心，場面相當幸福。

偉仔同蘇媽及萬希泉創辦人William及媽媽共同合照。（葉志明攝）

正因為被偉仔與蘇媽的母子情故事打動，所以激發了William的創意，在一次機緣巧合下則邀請偉仔合作，而在接受訪問時William都表示當初邀出合作，偉仔都二話不說答應：「佢哋係呀！佢同佢媽咪都好欣賞我哋啲工匠，佢亦都覺得運動員嗰種精益求精、仔細、刻苦同工匠精神嗰種每一樣細嘅零件做到最精準係不謀而合。」最終經過偉仔想出的概念設計，再加上設計師的設計，最終令到「神奇小子」陀飛輪腕錶系列面世。

william被偉仔的故事打動。（葉志明攝）

另外，William除了激讚偉仔是一位傑出的「香港之光」外，他還認為偉仔身上「無忘初心」的精神是值得大家學習：「佢好親和同埋我覺得佢每講一句說話、每一個行為，背後花咗好多嘅努力，佢比一般人都要用好多嘅努力，但係佢唔會覺得自己有啲咩嘢唔同，反而其實覺得係佢自己應該咁樣付出呢種努力，而蘇媽對偉仔亦都係，我睇到佢好驕傲。亦都是去到今時今日，作為我哋香港之光，蘇媽係一路都係無忘初心，偉仔亦都係無忘初心，佢一路都係為殘奧做宣傳，一路幫殘奧去做鼓勵多啲運動員，希望可以為運動員未來嘅發展去努力。」