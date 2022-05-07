特戰榮耀 |親身上陣拍爆破戲超震撼　楊洋拍到發麻：心臟可能會停

內地人氣男星楊洋主演的劇集《特戰榮耀》收視同口碑都大獲好評，雖然劇集已經播畢，但話題度仍然持續。近日，劇組就在官方微博播放多段幕後拍攝的花絮片，其中一場爆破戲就看到網友們膽戰心驚，事關全由楊洋親身上陣拍攝，而且爆破的範圍相當廣，令不少網友都激讚他非常拚搏，絕對是一位優秀演員。

楊洋成功轉型，不再局限花美男角色。（《特戰榮耀》微博圖片）

從花絮的片段看，在一處慌地上導演吊着威也拍攝，而地面上其實佈滿了許多炸點，當正式拍攝時楊洋就不停往前奔跑，吊着威也奮力向前，但當時四周已經有多處炸點爆炸，整個埸面看起來相當驚險。而楊洋事後講述拍攝這一場時，原來當時的他已經感到身體發麻：「當時我就麻了，拍完一條之後我就麻了，我就在那我就不能動了，他們大家每個人都來扶我的時候，我就覺得你們最好這時候都遠離我，別扶我，我覺得我的心臟可能會驟停，剛開始我都發憷（畏縮）的。」最後順利完成拍攝，他同整個團隊都感到開心，而導演更直言楊洋是未來動作演員的頂梁柱，對他有極高評價。

楊洋親身上陣。（影片截圖）

場面相當驚險。（影片截圖）

雖然拍攝這一場戲楊洋的內心是害怕的，不過親自上陣拍攝後似乎令他感到無懼，更揚言：「覺得人生還是挺有意思的啊。」相信這一場爆破戲絕對是他難以忘記的戲份。而不少網友得知楊洋親身上陣拍攝都有讚無彈，認為他是一位肯拚搏的好演員，敬業又肯努力的演員一定是會有好回報的。

網友們對楊洋有讚無彈。（影片截圖）