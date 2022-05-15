潘藝桐唔做「Angelababy師妹」　進修演技尋自信：想有個空窗期

早前無綫（TVB）翡翠台播出《家族榮耀》，其中潘藝桐（Pearl）飾演熊黛林細女，有自閉症的「馬來娣」一角十分搶鏡，她身兼為熊黛林、Angleababy、劉沛蘅（Hillary）同公司師妹的同時，又更加矚目。《01娛樂》記者發現，潘藝桐（Pearl）的IG簡介上原本寫上了經理人公司的聯絡，但近日已靜悄悄地更改了，一問之下，原來她已經與前公司完約。



現年26歲的潘藝桐（Pearl）接受《香港01》訪問時說：「我同daddy有協議，30歲前要做到成績。如果到嗰時經濟上照顧唔到自己，我就要跟佢做生意。」她透露，爸爸是一名白手興家，很厲害的生意投資人，所以她對自己的發展十分要求。

潘藝桐（Pearl）外形很不錯。（網上圖片）

家住淺水灣的她，自小就受到家人的悉心栽培，13歲就已經遠赴英國倫敦瑪麗女王大學修讀商業管理系，完全了家人對她的期望後才開始追逐她的演員夢，到上海戲劇學院進修戲劇。她說：「屋企人冇反對呀，雖然有擔心過，但係冇辦法。因為知我性格硬頸，愈反對我愈要做。」

潘藝桐（Pearl）第一套參與的劇集就有十分重的戲份。（《家族榮耀》劇照）

入行追夢，潘藝桐的家人都十分支持她，除了精神上之外，經濟上都有十足支持。她說：「我本身有間event planning公司，幫人舉辦婚禮嗰啲，生意都好㗎，直到COVID-19之前，哈哈，另外5月尾打算開間細細哋嘅美容院，幫人修眼眉嘅，都係用自己賺到嘅錢再投資。屋企人冇畀錢我用，不過就有張AE卡畀我，當然唔係買到首期嗰啲啦，哈哈哈，都係普通嗰隻，但係我自己本身唔大洗，一個月都係兩，三萬左右，始終自己賺錢唔多，我都會限住自己只係買一兩萬。」她自言花費最多的不是買及牌手袋，而是花在食方面。除了日本料理外，她也十分喜愛街邊小食或有特色的餐廳，說：「我乜都鍾意食，例如叉燒蛋飯！長沙灣大排檔啲嘢都好食！總之好食我就會去食。」

潘藝桐（Pearl）前行前被英國街頭素人配對節目《倫敦街頭丘比特》發現。（網上圖片）

談起她的入行經歷也十分有趣，她表示自己在學時就對舞台劇十分有興趣，所以到了英國讀書時，在學校的鼓勵下就去了參加英文舞台劇《仲夏夜之夢》和《花木蘭》的演出，其間在英國街頭素人配對節目《倫敦街頭丘比特》發現，後來節目又在中國大陸流行起來，幾經之下就被綜藝節目《心動的訊號》的製作人發現，因而被獲邀請到節目中做嘉賓，後來就被演藝人公司發掘，並簽約成為旗下藝人之一，成為了熊黛林、Angelababy等人的小師妹。

潘藝桐（Pearl）離開Angleababy的經理人公司。（資料圖片）

潘藝桐表示，前公司其實給予了她非常多工作機會，而且十分照顧她，說：「第一套劇就係拍《家族榮耀》，仲要同熊黛林有咁多對手戲！你諗吓喎，我一個新人有咁好機會真係好難得！我覺得作為一個新人，有Job做己經好好，可以同任何演技派合作我都好開心。如果有得揀，我最想同劉青雲、林家楝、周冬雨、周迅合作！楊茜堯都鍾意，不過我合作過，哈哈。」

潘藝桐（Pearl）樣兒標青。（IG@pearlpoon）

她直言，離開前公司對她來說是一個艱難的決定，說：「佢哋好好，我哋合作得好愉快，只係我成績未達標，我諗問題係出喺我自己身上，唔續約係因為我想有個空窗期畀自己考慮。我個人冇咩自信心，公司入面真係有好多好出色好出色嘅演員、藝人，有時我會覺得企喺佢哋隔離會更加冇自信，所以唯一可行嘅方法係跳出而家呢個環境出去闖一闖，可以試多啲唔同嘅事物，第時再有機會企喺佢哋側邊，我就會覺得自己有資格。」她表示，現時報了一個演技進修班，期望以後能嘗試更多不同的工作。